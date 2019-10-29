Гендиректора красноярской артели «Сисим» оставили под стражей

Анна Сугатова
 

Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на арест генерального директора золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова.

По сообщению Интерфакс, арест гендиректора артели по делу о прорыве дамб в Красноярском крае признан законным. «Суд постановил ходатайство адвокатов оставить без удовлетворения. Меру пресечения Ковалькову в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 18 декабря оставить без изменений»,  – сказал судья Игорь Верхотуров.

Основой ходатайства адвокатов Максима Ковалькова для освобождения его из-под стражи стало условие необходимости взаимодействия гендиректора с контролирующими органами в связи с введенной в районе ЧС.

Напомним, что в субботу, 19 октября, в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу, где велись работы золотодобывающего прииска.  В результате ЧП погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Задержаны три человека, один из которых директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» и два сотрудника организации (начальник и мастер горного участка).

 

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