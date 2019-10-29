Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на арест генерального директора золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова.
По сообщению Интерфакс, арест гендиректора артели по делу о прорыве дамб в Красноярском крае признан законным. «Суд постановил ходатайство адвокатов оставить без удовлетворения. Меру пресечения Ковалькову в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 18 декабря оставить без изменений», – сказал судья Игорь Верхотуров.
Основой ходатайства адвокатов Максима Ковалькова для освобождения его из-под стражи стало условие необходимости взаимодействия гендиректора с контролирующими органами в связи с введенной в районе ЧС.
Напомним, что в субботу, 19 октября, в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу, где велись работы золотодобывающего прииска. В результате ЧП погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Задержаны три человека, один из которых директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» и два сотрудника организации (начальник и мастер горного участка).