Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на арест генерального директора золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова.

По сообщению Интерфакс, арест гендиректора артели по делу о прорыве дамб в Красноярском крае признан законным. «Суд постановил ходатайство адвокатов оставить без удовлетворения. Меру пресечения Ковалькову в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 18 декабря оставить без изменений», – сказал судья Игорь Верхотуров.

Основой ходатайства адвокатов Максима Ковалькова для освобождения его из-под стражи стало условие необходимости взаимодействия гендиректора с контролирующими органами в связи с введенной в районе ЧС.

Напомним, что в субботу, 19 октября, в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу, где велись работы золотодобывающего прииска. В результате ЧП погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Задержаны три человека, один из которых директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» и два сотрудника организации (начальник и мастер горного участка).

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.