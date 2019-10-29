Депутаты городского Совета Абакана Республики Хакасия проголосовали за присвоение погибшему в ДТП мэру Николаю Булакину звания почетного гражданина.

Сегодня, 29 октября в Абакане прошла сессия городского Совета, на которой депутаты констатировали прекращение мэрских полномочий Николая Булакина и присвоили ему звание «Почётный гражданин города Абакана». Голосование по второму вопросу было единогласным — «за».

Спикер горсовета Альберт Тупикин представил обоснование присвоения звания: «В соответствии с положением о звании «Почётный гражданин города Абакана», утвержденным решением абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2005 № 176, это звание является высшим признанием заслуг удостоенного им лица перед муниципальным образованием город Абакан и присваивается за значительные достижения и выдающийся вклад и деятельность, направленную на благо жителей и развитие города Абакана», — цитирует слова председателя Совета депутатов официальный портал администрации Абакана.

Мэр Абакана Николай Булакин разбился на машине 14 октября этого года. Он возглавлял город с 1995 года, переизбирался на этот пост пять раз, последний — в 2018 году при поддержке «Единой России». 25 октября городской Совет депутатов принял решение о проведении досрочных выборов мэра Абакана в конце декабря.

«Континент Сибирь» сообщал, что администрация Абакана заявила о поддержке вице-мэра Алексея Лёмина в качестве кандидата на пост главы города. 33-летний бизнесмен, абаканский депутат Александр Семёнов готов баллотироваться в мэры от КПРФ, если его поддержит партия.

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