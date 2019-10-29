28 октября аукцион на строительство станции «Спортивная» новосибирского метро был признан несостоявшимся. Не нашлось ни одного кандидата, пожелавшего построить объект.

На сайте госзакупок срок окончания подачи заявок на выполнение работ по возведению станции метро «Спортивная» был назначен на 28 октября 2019 года. Цена контракта составляет 376 млн рублей.

Подрядчик должен был выполнить работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта, а также сформировать проектную документацию. Как ранее писал «Континент Сибирь» финансирование проекта из бюджета Новосибирска планировалось разделить на три этапа. В 2019 году на стройку будет выделено около 379 млн рублей, в 2020 году – 1 млрд 163 млн рублей и еще более миллиарда – в 2021 году.

Объект предназначен для проведения в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Станция должна расположиться на левом берегу, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».

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