К банкротству новосибирского трубного завода подключился «Сбербанк»

«Сбербанк России» потребовал банкротства «Сервисного металлоцентра «Стиллайн», принадлежащего гендиректору «Тяжстанкогидропресса» Николаю Степакину. Сумма исковых требований составляет около 100,4 млн рублей.

Как следует из картотеки арбитражного суда Новосибирской области, «Сбербанк» подал два иска к «Стиллайну: о банкротстве и о вступлении в дело о банкротстве. Речь идет об иске «БКС Банка», потребовавшего признать несостоятельными как «Стиллайн», так и самого владельца завода Николая Степакина. Сумма исковых требований «БКС Банка» составляет около 887 млн рублей. Претензии «Сбербанка» касаются только «Стиллайна», иск к самому бизнесмену не предъявлен.

Напомним, в конце минувшей недели Совет директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» принял решение о сложении полномочий генерального директора Николая Степакина, завод возглавит занимаюший пост исполнительного директора предприятия Владимир Бирюков. Как следует из отчета за 2018 год ПАО «Тяжстанкогидропресс», в июне того же года СМЦ «Стиллайн» получил от «БКС Банк» кредит в размере 750 млн рублей до июня 2023 года. «Тяжстанкогидропресс» выступал поручителем по этому кредиту. Обеспечением по кредиту стал залог зданий и земельных участков в Новосибирске, по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев,50 – там находится завод «Тяжстанкогидропресс».

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