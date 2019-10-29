Госсобранию Республики Алтай понадобилось две сессии, чтобы распределить ключевые должности в депутатском корпусе. Большинство комитетов возглавили единороссы. Отстояли посты коммунисты и независимые парламентарии.

28 октября прошла вторая сессия Эл Курултай нового созыва, в ходе которой продолжилось распределение ключевых постов республиканского Госсобрания. Так, в начале октября на сессии, которая длилась до позднего вечера, пришлось отложить голосование за председателя аграрного комитета. Его не удалось избрать с первой попытки. Тогда на эту должность претендовали единоросс Григорий Пильтин и внефракционный депутат Рашит Атажанов. Обоим не хватило голосов, чтобы возглавить парламентское объединение. 28 октября руководителя удалось избрать, но со второй попытки. В первом туре конкурировали три кандидата: Петр Попошев (от «Единой России»), Рустам Байдалаков (от фракции «Независимые депутаты») и Мария Демина (от КПРФ). Во втором туре Байдлаков (22 голоса) обошел Демину (8 голосов). 11 бюллетеней были признаны недействительными.

Также на второй сессии избрали председателя комитета по экологии. Им стал Владислав Рябченко от ЕР. Кроме того, члены фракции ЕР еще на прошлой сессии возглавили комитеты по экономической, по национальной политике, а также по образованию и по развитию туризма.

Коммунист Виктор Ромашкин 3 октября был избран председателем комитета по законодательству.

Отметим, что спикером Госсобрания был переизбран председатель прошлого созыва, член «Единой России» Владимир Тюленин.

Эл Курултай Республики Алтай состоит из 41 депутата. 24 из них на данный момент вошли во фракцию ЕР. От мандата отказалась член Совета Федерации Татьяна Гигель, вчера парламентарии одобрили передачу вакантного места тренеру Денису Шубину. Если считать его, фракция ЕР насчитывает 25 человек. Это на три меньше, чем в прошлом созыве.

В группе КПРФ сейчас числится 6 депутатов, в шестом созыве было 3. В объединении ЛДПР, как и в «Справедливой России» осталось по 1 человеку (раньше было по 2). Не было ни одного от «Родины», сейчас есть 1 представитель. К фракции «Независимые депутаты» примкнули шесть парламентариев. Один человек пока остается вне фракций.

Ранее в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» депутат Госдумы Виктор Игнатов, который курировал выборы единороссов в Эл Курултай, говорил, что 4 самовыдвиженца изъявляли желание присоединиться к фракции ЕР. Если бы это произошло, то в объединении было бы 29 человек.

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