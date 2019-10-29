Жители Новосибирска подверглись нападению после попытки помешать въезду спецтехники для разработки песчаного карьера.

Напомним, что на прошлой неделе местные жители блокировали своими телами и автомобилями подъезд на территорию месторождения «Кучино», защищая дома. Люди выстроили живой щит, не давая технике проехать на территорию будущего карьера.

Месторождение «Кучино» разведано в Ленинском районе Новосибирска в 1999 году. Граница будущего карьера, который начнут рыть для разработки месторождения, находится в 20 метрах от жилой зоны. Если это произойдет, под воздействие попадут около пятисот домовладений, единственная дорога в школу и болото с редкими видами птиц и животных.

По сообщению общественной организации «Гражданский патруль», 28 октября сотрудники организации «Старица», которая должна проводить мероприятия по разработке месторождения, столкнули двух женщин с места. «На наших женщин сегодня произошло нападение. Столкнули их с места хамским образом. У одной заболело сильно сердце от неожиданности. У второй – проблемы с сахаром. Сейчас вызвали скорую», – рассказала девушка на видео, снятое ей на месте событий. Также на записи зафиксирован момент, когда один из молодых людей, попытался выхватить телефон, на который производилась съемка.

«Мы изначально, когда пришли сюда попытались договориться с хозяинами этих машин, чтобы они прекратили свои дальнейшие действия. Вызвали полицию, вызвали из мэрии людей, ответственных за эту разработку, самих директоров, чтобы они предоставили нам правоустанавливающие документы. Пока этих документов нет, мы перекрыли дорогу своими телами. Мы против этой разработки», – также прокомментировала участница акции.

В письме сказано, что согласно ответу начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева, мэрия Новосибирска объявила о «готовности рассмотреть иные возможные варианты решения сложившейся ситуации, получившей значительный общественный резонанс», но на данный момент этого не произошло. «Гражданский патруль» обратился в прокуратуру по факту противоправных действий разработчика песчаного карьера.

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