За январь-сентябрь в Омской области в ЕГРИП было внесено 367 записей об изменении адреса физического лица по месту жительства.

По данным управления федеральной налоговой службы по Омской области, за январь-сентябрь в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей было внесено 367 записей об изменении адреса физического лица по месту жительства. В прошлом году поступления от этих индивидуальных предпринимателей в консолидированный бюджет Омской области составили 16,5 млн рублей.

«96 индивидуальных предпринимателей изменили место регистрации на Московскую область и Москву, 71 – на Краснодарский край, 53 – на Ленинградскую область и Санкт-Петербург, 23 – на Новосибирскую область, 19 – на Ханты-Мансийский Автономный округ – Югру, 12 – на Калининградскую область, 11 – на Тюменскую область, остальные 82 изменили место регистрации в иные субъекты РФ», – уточнили в налоговой службе.

За указанный период из других регионов в область переехали 102 бизнесмена. Большинство из них из Ханты-Мансийского автономного округа.

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