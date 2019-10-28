За январь-сентябрь в Омской области в ЕГРИП было внесено 367 записей об изменении адреса физического лица по месту жительства.
По данным управления федеральной налоговой службы по Омской области, за январь-сентябрь в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей было внесено 367 записей об изменении адреса физического лица по месту жительства. В прошлом году поступления от этих индивидуальных предпринимателей в консолидированный бюджет Омской области составили 16,5 млн рублей.
«96 индивидуальных предпринимателей изменили место регистрации на Московскую область и Москву, 71 – на Краснодарский край, 53 – на Ленинградскую область и Санкт-Петербург, 23 – на Новосибирскую область, 19 – на Ханты-Мансийский Автономный округ – Югру, 12 – на Калининградскую область, 11 – на Тюменскую область, остальные 82 изменили место регистрации в иные субъекты РФ», – уточнили в налоговой службе.
За указанный период из других регионов в область переехали 102 бизнесмена. Большинство из них из Ханты-Мансийского автономного округа.