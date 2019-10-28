Новое жилье для сельских жителей и газопроводы в двух селах будут построены в Новосибирской области в 2019 году.

По сообщению пресс-службы, строительство будет вестись в рамках программы устойчивого развития сельских территорий «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области». На заседании, которое провел губернатор Андрей Травников 28 октября, изменения в госпрограмму были одобрены.

Как доложил в своем выступлении министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, финансирование программы приведено в соответствие с законом об областном бюджете. В 2019 году в сельской местности будет введено 34,5 тыс. кв метров жилья вместо 33,2. В том числе, для молодых семей и молодых специалистов – 25,4 тыс. кв. метров вместо 24,05.

Также в программе появится дополнение, касающееся ввода газораспределительных сетей. В 2019 году в Ордынском районе, кроме запланированного газопровода протяженностью 53 км в селе Кирза, будет построено еще 15,7 км газопровода в селе Красный Яр.

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