Здание продовольственного рынка «Агропарк» у Димитровского моста в Новосибирске выставлено на продажу. Двухэтажный оптово-продовольственный центр с подвальными помещениями оценен в 422,5 млн рублей.

Объявление о продаже торгового центра размещено на нескольких B2B-площадках в интернете, факт продажи здания «Агропарка» корреспонденту «Континента Сибирь» подтвердили по указанным в объявлении телефонам. Продавцы уточняют, что трехуровневое здание общей площадью 17,5 тыс. кв. м находится на арендованном земельном участке по адресу проезд Энергетиков, 17. В объявлении отмечается, что в здании сейчас находятся федеральные арендаторы.

Напомним, оптово-продовольственный центр «Агропарк» был открыт летом 2017 года. Областные власти планировали, что это будет «современная торговая площадка, нацеленная на сбыт продовольственных товаров для фермеров и производителей продовольственных товаров Новосибирской области и соседних регионов». Предполагалось, что в центре откроются торговые дома Узбекистана, Киргизии, Македонии, Азербайджана и Казахстана. Личную поддержку «Агропарку» обещал мэр Анатолий Локоть. Учредителем «Агропарка» выступало находящееся сейчас в процессе ликвидации ООО «Ковровый двор», председателем Совета директоров выступал бывший заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Воронов.

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