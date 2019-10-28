Зачем Красноярск расширил границы на 25 га?

Красноярск расширил границы на 25 га. Это оказалось единственным способом реализовать обещание, данное губернатором края Александром Уссом Владимиру Путину по строительству сквера. Однако вместе с территорией под рекреацию в черту города вошли коммерческие земли, которые, скорее всего, будут использованы под жилую застройку.

Границы Красноярска расширены на 25 га за счет сельхозугодий Солонцовского сельсовета (Емельяновский район). Такое решение принято на внеочередной сессии Городского совета краевого центра. Согласие от населения Емельяновского района ранее уже было получено.

По данным пресс-службы Горсовета Красноярска, речь идет о пяти земельных участках по 5 га каждый, расположенных в районе первого километра автодороги «Красноярск – Сухая Балка» и принадлежащих на праве собственности «физическим и юридическим лицам». При этом владельцы подписали договор благотворительного дарения, согласно которому они передают городу безвозмездно 20% от общей площади передаваемых участков. Это было сделано для того, чтобы «у города были гарантии наличия участков для строительства социальных объектов и инфраструктуры для обеспечения нового микрорайона».

Известно, что собственниками четырех из перечисленных участков является ООО «Стальмарк», еще одного – предприниматель Сергей Солдатов. Ранее они уже выражали интерес ко включению их земель в границы Красноярска для строительства жилого массива на более чем 10 тыс. человек. Полтора года назад этот проект был отвергнут еще прежним составом Горсовета ввиду большого количества земли, пригодной для застройки, расположенной в действовавших тогда границах города.

Ситуация изменилась в июне нынешнего года, когда жительница красноярского микрорайона Солнечный Ксения Бессонова дозвонилась на прямую линию с Президентом РФ Владимиром Путиным и пожаловалась на дефицит мест в школах и детских садах, а также отсутствие скверов и зеленых зон. Губернатор края Александр Усс в рамках того же эфира пообещал решить вопрос, а позднее встретился лично с Бессоновой.

Первоначально разбить сквер предполагалось на пустыре за домами третьего микрорайона, однако сделать это не удалось из-за отсутствия компромисса с собственниками земли. В августе было объявлено, что площадка появится во втором микрорайоне. Теперь же планы снова изменились. По имеющейся информации, власти решили удовлетворить старое ходатайство предпринимателей о включении их земель в состав Красноярска взамен на безвозмездную передачу части территории под сквер, строительство которого было обещано в присутствии Президента.

Депутат Городского совета Красноярска Захар Енджиевский считает решение о присоединении целесообразным, хотя и не исключает, что застройка включенных в границы Красноярска территорий в будущем может создать дополнительные трудности.

«Микрорайон Солнечный действительно страдает от отсутствия рекреационных зон. Считаю положительным примером, что сквер будет создаваться по сути на условиях частно-государственного партнерства, в том смысле, что предприниматели добровольно передали на эти цели часть своей территории. Конечно, благодаря включению в состав Красноярска рыночная стоимость их земель могла возрасти, хотя кадастровая и не изменилась. Другое дело, что если эти земли будут плотно застраиваться, вопрос скверов и зон отдыха возникнет вновь, и не так уж нескоро. Поэтому необходимо уже на начальном этапе проработать с предпринимателями план застройки таким образом, чтобы этот вопрос в дальнейшем не возникал», — полагает парламентарий.

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