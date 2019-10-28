Ритейлер «Ашан» взыскал 280 млн рублей с застройщика так и не введенного в эксплуатацию крупнейшего торгового комплекса по Красноярском. Эксперты считают неудачу проекта закономерной в святе снижения платежеспособного спроса.

«Ашан» расторг договор на строительство торгового комплекса под Красноярском и взыскал с девелоперов около 280 млн рублей за нарушение установленных сроков. Такое решение, ранее принятое арбитражным судом Московской области, в октябре подтвердил Десятый арбитражный апелляционный суд.

Застройщиком проекта выступало ООО «ТК Проперти». Работы по возведение объекта начались в 2013 году. Торговый центр предполагалось возвести в поселке Солонцы – в пригороде краевого центра. Объект по объему площадей должен был почти вдвое превысить «Планету» — самый большой на сегодняшний день ТРЦ Красноярска – и достигнуть 240 тыс. квадратных метров. Инвестиции оценивались в 9 млрд рублей.

Первоначально сдача объекта планировалась на 2015 год, затем ее перенесли на год позже, однако ввода в эксплуатацию не произошло до сегодняшнего дня.

«Ашан» должен был стать якорным арендатором торгового комплекса. Компания заключила с «ТК Проперти» предварительный договор купли-продажи и соглашение об управлении, взяв на себя обязательство перечислить обеспечительный платеж в 993 млн рублей под банковскую гарантию. Позднее компания расторгла договор и вернулся средства через банк.

Однако, как утверждал «Ашан» в суде, помимо этого компания понесла затраты на проектирование инженерных систем и контроль за ходом строительства. Ритейлер оценил понесенные расходы в 48,3 млн рублей. Еще около 227 млн рублей он потребовал взыскать с «ТК Проперти» в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Соответствующий иск был удовлетворен сначала арбитражным судом, а затем и апелляционной инстанцией.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков отмечает, что проблемы со строительством торгового центра являются закономерными и связаны со снижением платежеспособного спроса.

«Такая тенденция наблюдается по всей Сибири, так что ситуация в Красноярске – не единичный эпизод, а скорее общее правило. Сказать, что формат ТРЦ умирает было бы неправильно – он скорее замер в связи со стагнацией и отсутствием роста платежеспособного спроса. Люди не отворачиваются от торговых центров, спрос колеблется примерно так же, как с «магазинами у дома» и другими форматами. Однако ожидается, что спрос будет в лучшем случае просто не расти, а значит экономической целесообразности для создания новых центров просто нет», — рассуждает он.

Как сообщал «Континент Сибирь», «Ашан» с октября перестал работать в Красноярске, закрыв единственный действующий здесь гипермаркет. Решение в компании объяснили необходимостью «перераспределить ресурсы внутри компании и развивать новые форматы», хотя эксперты предполагали, что истинная причина в том, что ритейлер не выдержал конкуренции. Как сообщили в красноярском ТЦ «Зеленый», арендатором которого выступал «Ашан», площади бывшего гипермаркета компании пока не заняты, хотя «интерес со стороны компаний есть и переговоры ведутся».

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