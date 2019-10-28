Православные активисты потребовали не допустить оккультизма в Новосибирской области

Активисты Новосибирского Координационного Совета (НКС) направили письма президенту РФ, главе региона и в прокуратуру с требованием запретить проведение стилизованного под праздник Хэллоуин матча КХЛ в ЛДС «Сибирь».

Текст обращения опубликован на странице НКС в соцсети «Вконтакте», представители совета предлагают желающим подписать письмо и направить его в интернет-приемные органов власти. По мнению активистов, планируемое хоккейным клубом «Сибирь» мероприятие может навредить психике детей, которые также смотрят матчи. «Хеллоуин — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры, несущей антиценности сатанизма через массовые мероприятия», — говорится в обращении. Инициаторы письма также напомнили, что площадка ЛДС «Сибирь» четыре года подряд предоставлялась для концертов группы «Ленинград», «визитной карточкой которой являются нецензурная брань, пошлость и пропаганда вредных привычек». «Такая культурная политика руководства ЛДС «Сибирь» противоречит государственной культурной политике», — резюмирую авторы обращения. Активисты предложили «сделать все возможное, чтобы не допустить проведения оккультной вечеринки не только в ЛДС «Сибирь», но и на всей территории области». Созданный в 2013 году Новосибирский Координационный Совет выступает «в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей».

Ранее вечеринку «в стиле Хеллоуин» на предстоящем 31 октября матче с ЦСКА анонсировал новосибирский хоккейный клуб «Сибирь». Клуб предложил зрителям ледового поединка прийти в ЛДС в карнавальных костюмах: «Лучшим подарим сувениры прямо на игре и покажем на табло и в официальных аккаунтах социальных сетей!». Новосибирск стал не первым сибирским городом, в котором общественность потребовала запретить связанные с символикой Хеллоуина мероприятия. В середине октября православные священнослужители раскритиковали планы Омской филармонии по организации вечера органной музыки «Halloween под звуки органа», где зрителей должен был встречать актер в костюме графа Дракулы. Настоятели омских церквей обвинили деятелей культуры в «дракулопоклонстве», их поддержали православные активисты, в итоге филармония сменила анонс мероприятия на «Ночной бал под звуки органа».

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