На левом берегу Новосибирска появится новый застройщик

Компания «СК-Инвест», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Галитарову, приобрела земельный участок в Ленинском районе под строительство многоэтажного жилья на месте старых бараков.

По результатам аукциона, прошедшего 24 октября 2019 г., победителем на право заключения договора с мэрией Новосибирска о развитии застроенной территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе стало ООО «СК-Инвест», предложившее наибольшую цену – 99 400 000,0 рублей.

Начальная цена аукциона составляла 20 400 000 рублей, шаг аукциона – 1 млн рублей. Вторым участником торгов был ООО «Союзинвест», генеральный директор Сергей Богданов (по данным ЕГРЮЛ).

Земельный участок общей площадью 14914 кв. м находится недалеко от станции метро «Площадь Маркса», на нем в данный момент расположены трехэтажные деревянные бараки. Эта территория в Ленинском районе в соответствии с картой градостроительного зонирования Новосибирска относится к зоне застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (Ж-5).

У участка есть обременение. Возведение объектов капитального строительства на нем необходимо осуществлять с учетом зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Сибирский региональный центр».

Договор заключается сроком на 7 лет.

«СК-Инвест» построила ЖК «Гагаринский», состоящий из двух 25-этажных домов, и строит ЖК «Дом на Чаплыгина».

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