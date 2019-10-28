В бюджет страны Томской таможней за девять месяцев 2019 года перечислено около 10,5 млрд рублей.

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, за аналогичный период прошлого года в 2018 году эта сумма составила 5,06 млрд рублей. Увеличение практически в два раза показателя количества уплаченных таможенных платежей стало возможным благодаря совершению экспортно-импортных операций со 105 странами мира.

Всего за указанный период декларирование товаров осуществили 2 922 участника внешнеэкономической деятельности. Кроме того. появилось около двух тысяч новых участников.

При содействии должностных лиц Томской таможни изъято 2 341 единица контрафактной продукции. Это чехлы для сотовых телефонов «Apple», сумки «Chanel», спортивные брюки «Puma», футболки «Louis Vuitton», носки «Gucci», «Fila», «Reebok», «Lacoste», «Adidas», «Nike», упаковки туалетной воды «Nina Ricci», «Leau Kenzo», «Platin Egois Shanel», «D&G», «Jadore Dior», а также детские игрушки, конфеты и подшипники. Возбуждено 27 дел об АП. Предовращенный ущерб правообладателям составил сумму примерно в 2 305 300 рублей.

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