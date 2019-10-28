По итогам проведения двух единых рейдовых дней в Новосибирске было составлено 148 административных протоколов за ведение несанкционированной торговли.

10 и 11 октября были объявлены едиными рейдовыми днями во всех районах Новосибирска – такое поручение дал первый заместитель мэра города Новосибирска Геннадий Захаров.

По информации управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, в результате проведенных рейдов всего было составлено 148 административных протоколов по статьям законов и КоАП «Торговля в неустановленных местах», «Нарушение иных требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в области благоустройства», а также «Нарушение порядка размещения временных объектов».

На территории Новосибирска специалисты управления потребительского рынка мэрии и районных администраций совместно с представителями УМВД по городу и другими службами организуют рейды по пресечению фактов торговли в неустановленных местах.

В сообщении сказано, что несанкционированная торговля с рук является прямым нарушением закона и влечет за собой последствия в виде ухудшения на улицах санобстановки, а также может нести угрозу здоровью горожан. Кроме того, подобные мероприятия затрудняют движение общественного транспорта. В качестве альтернативы в городе созданы локации бесплатных и льготных торговых мест, на которых люди могут сбывать излишки, выращенных ими, продуктов.

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