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Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Генеральный директор и владелец Сибирского офиса компании «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления
Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год
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