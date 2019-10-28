«Альфа-Банк» добился запрета продажи имущества «Холидея»

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление кредитора банкротящейся компании «Холидей», «Альфа-Банка», потребовавшего запретить продажу имущества должника, находящегося в залоге у «Газпромбанка».

Объявление о предстоящей продаже имущества «Холидея», находящегося в залоге у «Газпромбанка», конкурсный управляющий Трофим Кузнецов разместил в начале октября. Напомним, ранее эксперты компании «ЛЛ-Консалт» оценили 42 объекта – торговые помещения, магазины, земельные участки в аренде – находящиеся в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае в 642,3 млн рублей. Как уточняется в определении суда, «Альфа-Банк» посчитал, что продажа этих объектов «нарушает его законные права и интересы, а также права и интересы иных реестровых и текущих кредиторов». В итоге банкиры потребовали принять обеспечительные меры, арбитраж требование удовлетворил, запретив Трофиму Кузнецову проводить торги и заключать договоры купли-продажи имущества «Холидея», находящегося в залоге у «Газпромбанка».

ООО «Компания Холидей» было признано банкротом в июле 2018 года. В марте текущего года в компании началась процедура наблюдения. ГК «Холидей» ранее являлась одним из крупнейших продуктовых ритейлеров Сибири. В нее входили порядка 500 магазинов в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областях, Республике Алтай. Учредителями зарегистрированного в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области ООО «Компания «Холидей» является кипрская «Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед» (более 99% предприятия) и бизнесмен Николай Скороходов.

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