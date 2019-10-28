В сентябре 2019 года годовая инфляция в Сибири замедлилась до 4,5% после 4,9% в августе.

По данным пресс-службы Банка России, продукты питания внесли максимальный вклад в замедление инфляции. В сентябре в СФО стоимость овощей (картофель, свекла, морковь, помидоры) снизилась на 10-13% по отношению к прошлому году. Также в этот период во всех регионах Сибирского округа замедлился годовой рост цен на свинину (показатель снизился до 2,3%) и куриное мясо (показатель снизился до 11,6%).

В целом по округу продовольственная инфляция снизилась до 3,5% в сентябре с 4,3% в августе. Показатели урожайности в Красноярском и Алтайском краях, темпов уборки картофеля и овощей, как и их объема по предварительным данным региональных министерств сельского хозяйства, выше прошлогодних. Кроме того, по СФО замедлился рост цен на мясо и птицу, яйца, сыры.

Годовая непродовольственная инфляция в Сибири замедлилась до 3,3% в сентябре после 3,6% в августе (в Новосибирской области замедлилась до 3,1% в сентябре с 3,7% в августе). Основной вклад в замедление роста цен внесли легковые автомобили, спрос на которые остается слабым и ограничивает возможность повышения цен.

В Новосибирской области в сентябре 2019 года годовая инфляция замедлилась до 3,9% после 4,3% в августе. Динамику цен определили сдержанный потребительский спрос, рост предложения на отдельных рынках продовольствия, а также укрепление рубля (особенно в сегменте непродовольственных товаров). В регионе подешевело растительное масло, фрукты и овощи: свекла, помидоры, картофель, морковь, яблоки, виноград, лимоны и апельсины. Этому способствовал хороший урожай местных овощей и рост поставок фруктов из южных регионов России и государств Средней Азии и Казахстана. Следствием укрепления рубля стало снижение цен на импортную продукцию.

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