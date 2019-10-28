В новосибирском центре культуры «Победа» 3 и 4 ноября состоится крупнейший в стране литературный фестиваль, посвященный национальным языкам и литературе народов России.

В программе IV Фестиваля национальных литератур народов России по-настоящему диковинные номера. Скажем, на национальном поэтическом джеме, помимо русского и азербайджанского, прозвучат мокшанский, кабардинский, кабардинский, абазинский и другие непривычные сибирскому уху языки. Гости фестиваля услышат хип-хоп на мансийском языке от BIZZO. Поэтесса, драматург, переводчик и литературовед Эльмира Ашурбекова расскажет о родном табасаранском языке, входящем в Книгу рекордов Гиннесса по сложности, и о своем творчестве: стихах, пьесах, постановках.

Опытом режиссуры в современной фольклорной драматургии поделится известный новосибирцам по постановкам в театре «Глобус» якутский режиссер Олег Юмов. Выступят сказитель, мастер игры на товшууре Зоригто Батоцыренов из Бурятии, коллектив JRPJEJ, исполняющий посттрадиционную черкесскую музыку. А удмуртская певица, основательница этнопроекта ShooDJa-ChooDJa Наталья Дзыга исполнит крези, языческие молитвы, календарные, обрядовые песни.

Наконец, в Новосибирск временно «расквартируется» книжный маркет Cheapcherrybooks, главная цель которого весьма благородная — снабдить нас всех отличными книгами любимых гуманитарных и детских издательств по фиксированной цене 100 рублей. Многие из них уже невозможно найти в книжных магазинах или приобрести на ярмарках. На маркете будут представлены книги издательств Ad Marginem, «Европа», «Новое Литературное Обозрение», «Культурная революция», «Логос», Издательский дом ВШЭ, «Наука», Издательства Ивана Лимбаха, «Сеанс», Издательства Европейского Университета, Издательства «О.Г.И.» и многих других.

«Идейно-литературную» тему венчает шоу-кейс от редакции Елены Шубиной, участниками которой под руководством редактора Дарьи Сапрыкиной станут самые яркие молодые писатели страны Яна Вагнер, Евгений Чижов и Вячеслав Ставецкий. Журналист и писатель Вячеслав Ставецкий с 2016 года публикуется в журнале «Знамя». Свои повести и рассказы, а также роман «Жизнь А. Г.» называет частями одной большой книги «Необъявленные хроники Запада». Кстати, дебютный роман писателя «Жизнь А. Г.» в этом году вошел в короткий список «Большой книги». Вячеслав согласился ответить на вопросы «КС».

— Хотелось бы поговорить о национальных особенностях литературы. О вашем романе говорят, что это гремучая смесь историко-политической биографии, латиноамериканского магического реализма и не то плутовского, не то рыцарского романа. Вас удивляют читатели? Как часто они находят в ваших текстах то, чего нет? Испанский реализм есть, а как можно было бы охарактеризовать русские истории? А если «приблизить», стоит ли говорить о ростовском или новосибирском романах?

— Это может прозвучать странно, но не думаю, что в моем романе есть хоть что-нибудь от истории или политики. В этом смысле меня как раз удивляют критики, а не читатели — они убеждены, что я написал политическую фантасмагорию. На это есть короткий ответ: мне глубоко безразлично все, что связано с политикой, партиями, идеологиями и тому подобным. Я постарался написать роман, который не метил бы в какую-то конкретную эпоху или страну, «Жизнь А. Г.» — по крайней мере, в замысле — «накрывает» весь ХХ век и все человечество. Насколько мне это удалось, другой вопрос. Что касается жанровых границ современного русского романа, судить не берусь. Мне кажется, формально давно уже произошло смешение всех возможных -измов во что-то единое: самые консервативные реалисты нередко используют модернистские приемы, а записные постмодернисты не чужды реалистической строгости. Ростовский или новосибирский роман? Думаю, о таких вещах можно говорить только в виде шутки. Язык — единственная настоящая «прописка» любого текста. Никак не город.

— Кто из писателей, на ваш взгляд, везет на себе этот национальный воз в нашей стране?

— Национальный воз пытаются везти многие, но вопрос в том, довозят ли. Универсальных текстов, масштабно и всесторонне объясняющих то, что сейчас с нами происходит, нет. Даже самые превосходные русские романы последних лет в лучшем случае обшаривают своей лупой лишь небольшой кусочек действительности. Современного «национального» текста уровня «Братьев Карамазовых» или «Анны Карениной» попросту не существует. Видимо, нам еще только предстоит его написать.

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