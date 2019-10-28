Выборы мэра Абакана в Республике Хакасия назначены на 22 декабря.

По сообщению администрации города, дата выборов была определена на сессии горсовета депутатов. Проект решения был продублирован с предложений группы из 13 депутатов, обратившихся к председателю совета. «Много жителей обращаются к нам с вопросом именно о назначении выборов. Основной лейтмотив звучит так – зачем долго тянуть», – прокомментировала депутат Евгения Мастрич.

25 из 28 депутатов предложение поддержали. Решение опубликовано в местной газете «Абакан». В соответствии с законодательством, сроки проведения избирательной кампании в столице Хакасии сокращены втрое, сказано на сайте издания.

«Выбор горожан, который они сделают 22 декабря, позволит главный финансовый документ Абакана подписать полномочному главе, который и будет нести полную ответственность за его исполнение»,— отметил спикер горсовета Альберт Тупикин.

Механизм избирательной компании уже запущен. В территориальной избирательной комиссии ведется прием документов от кандидатов, которые пожелали выдвинуться на пост. Напомним, что 14 октября мэр города Абакана Николай Булакин погиб в ДТП.

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