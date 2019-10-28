Аркадий Звонков возглавлял Черепановскую администрацию Новосибирской области 15 лет. Заявление о досрочном прекращении полномочий он написал 25 октября.

Аркадий Звонков сообщил об увольнении по собственному желанию 26 октября во время совещания с активом района, на котором присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава области поддержал это решение и поблагодарил Звонкова за вклад в развитие Черепановского района. В частности отметил, что он инициировал проект комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры города Черепаново.

Обязанности главы района сейчас исполняет первый заместитель Звонкова Елена Роговая.

Аркадий Звонков родился 14 июля 1954 г. Депутат Черепановского городского Совета народных депутатов с 1994. 1996-2000 — председатель территориального Совета депутатов Черепановского района. С 2000 г. — депутат областного Совета депутатов Новосибирской области. Член «Единой России». Глава Черепановского района — с 2004 года.

Напомним, прямые выборы глав муниципальных образований практически по всей Новосибирской области отменены в 2015 году. Кандидаты проходят конкурсный отбор.

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