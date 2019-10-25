ФСБ изъяла документы в минлесхозе Красноярского края

Управление ФСБ России по Красноярскому краю в пятницу изъяло документы в краевом министерстве лесного хозяйства и подведомственных ему учреждениях. Оперативные действия связаны с предположительным причинением государству ущерба в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства, визит силовиков в министерство связан с итогами прошедшей в середине октября проверки Россельхоза, минприроды РФ, прокуроров и полиции. «В ходе проверки были выявлены факты многочисленных нарушений исполнения лесного законодательства в Красноярском крае с причинением ущерба государству в особо крупном размере», — пояснили в пресс-службе Россельхоза.

В частности, проверка выявила незаконную вырубку леса в крае, замаскированную под санитарные рубки, фальсификацию актов лесопатологического обследования, самовольные захваты земельных участков на территории лесного фонда в Курагинском районе. Кроме того, проверяющие обнаружили факты нецелевого расходования средств федерального бюджета, предоставленных органам госвласти Красноярского края на проведение мероприятий по защите лесов от сибирского шелкопряда. «По предварительным оценкам на цели, не связанные с ликвидацией очагов вредных организмов, было израсходовано более 100 млн рублей», — пояснили в Рослесхозе.

Пресс-секретарь министерства лесного хозяйства Красноярского края Мария Хлыстунова подтвердила «Континенту Сибирь» оперативные мероприятия в ведомстве, подчеркнув, что министерство предоставило проверяющим все необходимые документы. О возбужденных уголовных делах и задержаниях, по ее словам, информации пока нет. «На работу министерства оперативные мероприятия не повлияли», — добавила Марина Хлыстунова.

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