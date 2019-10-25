Центробанк впервые за два года снизил ключевую ставку сразу на 50 п.п.

Федор Туров
 
Центробанк снизил ключевую ставку

Сегодня Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,5% годовых. Столь резкий шаг регулятор обосновал тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось и ее влияние на динамику цен оказалось сильнее, чем оценивалось ранее.

По итогам сентября годовая инфляция достигла заданного Банком России таргета в 4% – и в октябре может оказаться ниже этого уровня. Поэтому практически все эксперты сошлись на том, что ключевая ставка в эту пятницу будет снижена. Вопрос был скорее в том, насколько Центробанк ее снизит – на 0,25 п.п. либо же сразу на 0,5 п.п.

Последний раз ставка ЦБ снижалась на 0,5% почти два года назад, в декабре 2017 г., 8,25% до 7,75% годовых.

Напомним, что по итогам предыдущего заседания ключевая ставка была снижена до 7% – эту величину эксперты называют границей умеренной денежно-кредитной политики.

Прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года снизился с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. При этом годовая инфляция сложится несколько ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС окончательно выйдет из ее расчета. По итогам 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0%.

На более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны ряда внутренних условий. Значимым риском остаются повышенные инфляционные ожидания. На среднесрочную динамику также могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.

Оценка рисков, связанных с динамикой заработных плат и возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров», – прокомментировали в пресс-службе Банка России. В этом году Центробанк планирует еще раз вернуться к вопросу ключевой ставки. Заседание состоится 13 декабря.

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