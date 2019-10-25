Сегодня Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,5% годовых. Столь резкий шаг регулятор обосновал тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось и ее влияние на динамику цен оказалось сильнее, чем оценивалось ранее.

По итогам сентября годовая инфляция достигла заданного Банком России таргета в 4% – и в октябре может оказаться ниже этого уровня. Поэтому практически все эксперты сошлись на том, что ключевая ставка в эту пятницу будет снижена. Вопрос был скорее в том, насколько Центробанк ее снизит – на 0,25 п.п. либо же сразу на 0,5 п.п.

Последний раз ставка ЦБ снижалась на 0,5% почти два года назад, в декабре 2017 г., 8,25% до 7,75% годовых.

Напомним, что по итогам предыдущего заседания ключевая ставка была снижена до 7% – эту величину эксперты называют границей умеренной денежно-кредитной политики.

Прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года снизился с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. При этом годовая инфляция сложится несколько ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС окончательно выйдет из ее расчета. По итогам 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0%.

На более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны ряда внутренних условий. Значимым риском остаются повышенные инфляционные ожидания. На среднесрочную динамику также могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.

Оценка рисков, связанных с динамикой заработных плат и возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров», – прокомментировали в пресс-службе Банка России. В этом году Центробанк планирует еще раз вернуться к вопросу ключевой ставки. Заседание состоится 13 декабря.

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