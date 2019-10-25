Новосибирский «Тяжстанкогидропресс» сменит гендиректора

Совет директоров новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» рассмотрит вопрос о прекращении полномочий генерального директора Николая Степакина, банкротства которого ранее потребовал «БКС Банк».

Заседание Совета директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» проходит в пятницу, 25 октября. Кроме прекращения полномочий генерального директора завода в его повестке значится избрание нового генерального директора. Уточнить информацию на самом «Тяжстанкогидропрессе» корреспонденту «Континента Сибирь» не удалось, там сообщили, что «не в курсе ситуации».

Напомним, в минувший понедельник в Арбитражный суд Новосибирской области поступили в иски от «БКС Банка», потребовавшего признать несостоятельными Николая Степакина и принадлежащее ему ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн». с Николая Степакина банк требует около 887 млн рублей, такая же сумма предъявлена металлоцентру. Как следует из отчета за 2018 год ПАО «Тяжстанкогидропресс», в июне того же года СМЦ «Стиллайн» получил от «БКС Банк» кредит в размере 750 млн рублей до июня 2023 года. «Тяжстанкогидропресс» выступал поручителем по этому кредиту. Обеспечением по кредиту стал залог зданий и земельных участков в Новосибирске, по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев,50 – там находится завод «Тяжстанкогидропресс».

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