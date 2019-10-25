В Искитиме обновили одноименные проспект и сквер в рамках сразу двух нацпроектов.

Работы на объектах в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) и «Жилье и городская среда» велись с весны 2019 года. По их завершении в Искитиме появился обновленный асфальт на проспекте Юбилейный, а также обновленный сквер «Юбилейный».

Открытие состоялось 25 октября. Мероприятия по благоустройству сквера проводились в рамках программы «Жилье и городская среда». На эти цели из бюджетов трех уровней направлено 16 млн рублей. Площадь парка составляет 40 тысяч кв. метров. На данный момент выполнен первый блок работ, в ходе которых обустроили дорожки и тротуары, организовали детскую игровую и спортивную площадки, оформили территорию под скейт-парк. Кроме того, сквер вычистили от старых кустарников, а появившееся пространство засадили новыми молодыми деревьями. В следующем году будет выполнен второй блок работ – обустройство фонтана и освещение, а также продолжатся работы по озеленению.

«Этот объект для проведения работ был выбран жителями в прошлом году в ходе открытого голосования. Сквер как пространство существовал уже много лет, однако был не благоустроен как место отдыха. Теперь благодаря выполненным работам жители смогут полноценно проводить здесь свой досуг. Этот объект является один из немногих, который синхронизируется с другим нацпроектом — БКД 2.0, рядом со сквером отремонтирована дорога», – рассказала начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Наталья Аббасова.

Проспект, находящийся рядом со сквером, теперь покрыт щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Также по его ходу отремонтированы тротуары, заменнеы светофоры, установлены пешеходные ограждения, сделаны пешеходые переходы и нанесена современная разметка из термопластика. Протяженность реконструированного участка – 1,5 км. Здесь работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0). Из бюджетов трех уровней на ремонт проспекта израсходовано 80 млн рублей.

По словам начальника управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Эпова, за счёт собственных средств муниципалитета на проспекте появились также новые остановки и заездные карманы. В следующем году ремонт продолжится на других участках.

Всего в рамках нацпроекта БКД 2.0 в этом году в нормативное состояние будет приведено 204,5 км на 121 объекте (финансирование составит 5,7 млрд рублей), а в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 175 объектов (117 дворов и 58 общественных пространств, финансирование составит – 1,1 млрд рублей).

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