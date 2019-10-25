На совещании в Омске глава Совбеза потребовал провести ревизию всех дамб

Выступая в пятницу на совещании в Омске секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости ревизии всех бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС).

«Бесхозных ГТС быть не должно», — цитирует Николая Патрушева ТАСС. Секретарь Совбеза также прокомментировал последствия ЧС в регионах СФО, уточнив, что правовую оценку случившемуся еще «предстоит дать следствию». По мнению Николая Патрушева, одними из причин подобных происшествий являются «формальный подход к выполнению поставленных задач, отсутствие четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций». Совещание в Омске, в котором, кроме Николая Патрушева принимают участие полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло и главы сибирских регионов, посвящено вопросам национальной безопасности.

Напомним, летом текущего года наводнение в Иркутской области стало причиной затопления жилого сектора в шести районах региона. В октябре прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек. Несколькими днями ранее на необходимость тщательной проверки гидротехнических сооружений в регионе указали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. По словам аудиторов областной КСП, заказчиками ряда ГТС выступало «Управление капитального строительства», сейчас же «объекты никому не переданы, балансодержатель не определен». В итоге сотрудники контролирующего органа затруднились сказать, кто несет ответственность за гидротехнические объекты.

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