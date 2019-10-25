В новосибирской «Ауре» закрывается кафе среднеазиатской кухни

Проект «Слово плову», позиционировавшийся как сетевой, завершает свое существование в Новосибирске. Как сообщил «Континенту Сибирь» совладелец сети ресторанов «Аджикинежаль», Drovamuka, МясoRoob и других заведений Олег Ионко, принято решение о закрытие кафе быстрого питания «Слово плову» на фуд-корте ТРЦ «Аура».

Информация о продаже готового бизнеса в ТРЦ «Аура» (ул. Военная) была размещена на портале N1.ru еще в июле этого года. Предложение было оценено в 3 млн рублей. Однако сегодня, по словам Олега Ионко, «Слово плову by Аджикинежаль» в «Ауре» будет закрыто. О причинах такого решения совладелец бизнеса предпочел не говорить, отметил только, что в ближайшее время на этом месте появится новый оператор.

Таким образом, проект, который еще в прошлом году группа компаний «Конквест» планировала сделать сетевым, закрылся. Напомним, в феврале прекратила работать первое заведение сети «Слово плову» в самом центре Новосибирска в гостинице «Центральная» на улице Ленина.

В пресс-службе ТРЦ «Аура» «Континенту Сибирь» сообщили, что на данный момент кафе еще продолжает работать. Информация по новому резиденту фуд-корта будет обнародована только после подписания всех документов с новым арендатором.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.