По исследованиям сервиса Яндекс.Деньги, новосибирские владельцы авто заправляют свои машины в среднем на 959 рублей за раз.

Кроме того, ресурс проанализировал траты на запчасти и аксессуары для машин, техобслуживание и ремонт, шиномонтаж и мойку, а также платежи по штрафам ГИБДД.

Средний чек новосибирцев за запчасти и аксессуары для авто составил 1814 рублей. В целом по России этот показатель ниже и составляет 1632 рубля. На техническое обслуживание и ремонт машины жители Новосибирска тратят по 3644 рубля в среднем за раз. Эта сумма меньше, чем по городам-миллионникам — 4270 рублей. На обслуживание в шиномонтаже и на мойке новосибирские автомобилисты в среднем платят по 1132 рубля. По стране этот показатель составляет 940 рублей.

Также аналитики изучили расходы пользователей на погашение штрафов ГИБДД. По статистике, средний платеж новосибирцев за нарушения ПДД в 2019 году составляет 467 рублей (общероссийский показатель – 531 рубль). По предположению ресурса, проводящего исследование, жители Новосибирска платят по штрафам меньше, потому что активно пользуются 50%-ной скидкой в первые 20 дней после нарушения ПДД.

Кроме того, Яндекс.Деньги составили топ-3 городов с самыми большими и с самыми маленькими чеками по указанным статьям расходов. Омск возглавил тройку по тратам на бензин (1204 рубля), а Красноярск оказался самым дешевым для приобретения на его территории запчастей и аксессуаров для авто (807 рублей).

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