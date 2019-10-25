24 октября состоялось подписание меморандума о развитии здравоохранения между Новосибирской областью и провинцией Кёнгидо (Республика Корея).

По сообщению пресс-службы, меморандум был подписан в правительстве региона в рамках Российско-Корейской научной медицинской конференции. Его заключение стало одним из основных событий мероприятия.

В докладах, представленных на конференции, были презентованы разработки и возможности сотрудничества организаций здравоохранения Новосибирской области и Провинции Кёнгидо. Сам меморандум предполагает взаимообмен медперсоналом (проведение стажировок), обмен информацией о медоборудовании, а также лекарственными средствами.

«В Новосибирской области предоставляется высокотехнологичная медицинская помощь, пользуется популярностью медицинский туризм, и сотрудничество с коллегами из Республики Корея, безусловно, положительно скажется на профессиональном развитии обеих сторон», – отметила и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Кроме того, подразумевается, что стороны будут обмениваться информацией о стратегии здравоохранения в областях профилактики раковых, цереброваскулярных и сердечно-сосудистых заболеваний. Также предполагается взаимная поддержка и содействие в проведении конференций, симпозиумов, выставок и прочих мероприятий в сфере здравоохранения и медицины.

По словам генерального директора Департамента здравоохранения Провинции Кёнгидо, господина Рю Ён Чхола, в сотрудничестве с Новосибирской областью представители Провинции Кёнгидо видят большой обоюдовыгодный потенциал.

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