Новосибирский завод химконцентратов продаст катодный завод ТВЭЛ

Совет директоров новосибирского ПАО «НЗХК» на ближайшем заседании планирует одобрить сделку по продаже 99% акций ООО «Катодные материалы», производящего материалы для литий-ионных аккумуляторов, входящей в «Росатом» корпорации «ТВЭЛ».

Сумма сделки не раскрывается. Уставный капитал ООО «Катодные материалы» составляет 69,9 млн рублей. По завершении сделки предполагается, что один процент акций предприятия останется у Новосибирского завода химконцентратов. Как пояснила «Континенту Сибирь» заместитель генерального директора «НЗХК» по корпоративным и юридическим вопросам Юлия Мерзлякова, решение о передаче акций катодного завода в «ТВЭЛ» принято в связи с тем, что завод является «отраслевым интегратором по накоплению энергии». Напомним, Новосибирский завод химконцентратов вошел в состав корпорации «ТВЭЛ» в 1996 году.

ООО «Катодные материалы» было создано в 2011 году, предприятие производит железофосфат лития и кобальтат лития для литий-ионных аккумуляторов. По данным ЕГРЮЛ, выручка компании за 2017 год составила 887 тыс. рублей. В январе 2019 года предприятие сменило новосибирский юридический адрес на московский. Сейчас предприятие возглавляет Эмин Аскеров, ранее работавший топ-менеджером в структурах «Росатома».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.