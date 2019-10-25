Россельхозбанк (РСХБ) рассказал о результатах и планах участия в программе экспортной акселерации.

Состоялся круглый стол банка и Российского национального комитета Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса (ICCRussia), на котором заместитель председателя правления РСХБ Максим Любомудров поделился планами о реализации программы экспортной акселерации, а также рассказал о повышении конкурентоспособности отечественных компаний.

Приветственным словом мероприятие открыл сам Максим Любомудров. В своей речи председатель обозначил основной комплекс мер для эффективного обслуживания и финансирования участников внешнеэкономической деятельности и экспортеров АПК. Среди них – акция «Агроэкспорт», предоставляющая клиентам пакет услуг без комиссии, Центр компетенций по обслуживанию ВЭД для консультирования по принципу «одного окна», реализация программы акселерации для экспортеров совместно с АО «Российский экспортный центр», а также синхронизация продуктов банка с мерами государственной поддержки.

«Россельхозбанк – это и экспертиза, и качественные финансовые инструменты. Совместно мы сможем оказывать максимальное содействие российским сельхозпроизволителям, стремящимся выйти на международные рынки», – отметила генеральный секретарь ICC Russia Татьяна Монэгэн.

Кроме того, по словам Ирины Лаврентьевой, директора департамента информационной политики и специальных проектов министерства сельского хозяйства РФ, в полную силу заработал новый механизм льготного кредитования в рамках постановления правительства России № 512. В его рамках банк первым подписал соглашение с министерством сельского хозяйства и уже выдал первые кредитные средства по программе.

«В рамках акселерационной программы Россельхозбанк работает как с теми компаниями, которые уже занимаются экспортом, так и с теми, которые не имеют такого опыта. Для каждого участника программы РСХБ разрабатывает индивидуальную дорожную карту – план действий для выхода на экспортный контракт – и сопровождает деятельность предприятия. Участником пилотного проекта стал алтайский поставщик гречневой крупы ООО «Восток-2». Ему оказано содействие в составлении и подписании контрактов для поставок в Армению и Туркменистан. Сейчас осуществляется поиск партнеров для экспорта в Узбекистан, а также прорабатываются возможности на рынке Китая. Банк помогает еще 9 предприятиям пройти экспортный акселератор и заключить внешнеторговые контракты. В планах – к началу 2020 года провести тестирование экспортной зрелости на базе онлайн-платформы еще для 50 компаний», – сказал Максим Любомудров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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