Больше миллиарда рублей потратил Новосибирск на ремонт дорог и тротуаров в 2019 году

В мэрии Новосибирска подвели итоги летних дорожно-ремонтных работ. Ремонт городских дорог и тротуаров обошелся в 1 млрд 15 млн рублей. Чтобы сохранить федеральное финансирование и на следующий год, областному центру нужно ремонтировать не менее 30 км дорог ежегодно.

Летом 2019 года в Новосибирске за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов было отремонтировано 30 км городских дорог и прилегающих объектов: от тротуарной плитки до замены светофоров. Об этом на еженедельной встрече с журналистами рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В этом году ремонтировались участки дорог по улицам Гоголя, Жуковского, Фрунзе, Фабричная, Большевистская, Бердское шоссе и Красный проспект. «Впервые в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы приступили к реконструкции трех выездов из города – на Гусинобродском шоссе, улицах Кедровой и 2-й Станционной. Традиционно ремонтируется не только дорожное полотно, но и прилегающая инфраструктура – тротуары, перекрестки, светофоры, ограждения и другое», – отметил глава города.

Участие в нацпроекте, благодаря которому областной центр получает из федерального бюджета деньги на ремонт, обусловило высокий контроль над их использованием. Как рассказал начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Дёмин, Новосибирск уже посетили комиссии из «Росдортенологии» и «Росавтодора», осуществляется постоянный контроль со стороны Федерального агентства автомобильных дорог, муниципальных и независимых лабораторий. В результате только на улице Фабричной был заменен нижний слой покрытия на участке 8 тыс. кв. м, подрядчики переделывали брак и на ул. Большевистской.

В 2019 году в Новосибирске впервые были начаты работы по капитальному ремонту дорог, и первый объект – Красный проспект – будет сдан 28 октября. Капремонт еще трех объектов рассчитан на два года, среди них улица Большевистская, ремонт которой начат в этом году.

По городским программам в областном центре за летний сезон отремонтировано 37 тысяч кв. м тротуаров (61 объект) и около 10 км магистралей.

В 2020 году работа по федеральному проекту будет продолжена. На эти цели запланировано более 1 млрд рублей. Средства пойдут на завершение трех объектов, переходящих с этого года – Гусинобродское шоссе, ул. Кедровая и ул. 2-я Станционная. На эти объекты будет направлено около 500 млн рублей. Оставшиеся средства пойдут на продолжение капитального ремонта ул. Большевистской, ремонт Бердского шоссе (от проспекта Строителей до границы города в сторону выезда из Новосибирска, и от ул. Одоевского до РМЗ – в обратную), ул. Владимировской (от ул. Фабричной до ул. Дуси Ковальчук). Кроме того, будут ликвидированы четыре места концентрации ДТП.

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