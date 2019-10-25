Первый дом, построенный с использованием счетов эскроу, введен в эксплуатацию в Новосибирске. Сибирский банк Сбербанка совместно с ГК «Стрижи» единственными в Сибирском федеральном округе прошли все этапы проектного финансирования в сфере жилищного строительства. Схема с эскроу-счетами, которой еще полгода назад пугали всех застройщиков, оказалась вполне реалистичной.

Вторая очередь ЖК «Солнечные часы», по сути, стала пилотным проектом и для Сбербанка, и для строительной компании «Стрижи», на котором отрабатывались все нюансы новой схемы финансирования строительства жилья. «Вы не представляете, какое количество квестов мы ежедневно проходили со специалистами Сбербанка, — рассказал генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский во время их совместной со Сбербанком пресс-конференции, посвященной завершению проекта — Были случаи, когда за неделю возникало по 12–15 новых ситуаций, требующих оперативного решения. Благодаря профессионализму Сбербанка, и это не лесть, а констатация фактов, все непонятные и непроработанные моменты в законодательстве, нормативных актах, особенно Центробанка, решались очень быстро».

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина также подчеркнула, что, безусловно, это значимое событие и для кредитно-финансового учреждения. «Это первый проект с использованием счетов эскроу в сфере жилищного строительства, который финишировал в Сибири. И мы этому очень рады», — отметила глава Сбербанка в Сибири и вручила Игорю Белокобыльскому Памятный адрес в честь этого события.

По словам Татьяны Галкиной, Сбербанк наблюдает рост интереса застройщиков к проектному финансированию в сфере жилой недвижимости: за 9 месяцев объем портфеля финансирования таких проектов вырос на 45%. И 62% из них реализуется с использованием счетов эскроу.

В Новосибирской области, как рассказал заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных, банк только в этом году профинансировал проекты в сфере строительства жилья на сумму 10 млрд рублей. Несколько проектов на сумму 6 млрд рублей еще в работе. «Это фактически двукратное увеличение финансирования строительных проектов. Сбербанк готовился к повышению спроса на кредитные ресурсы. Своевременно увеличили их объем, для того чтобы оперативно отрабатывать все заявки от застройщиков», — сообщил Игорь Безматерных.

Опыт «Стрижей» продемонстрировал, что проектное финансирование со счетами эскроу значительно сокращает сроки строительства объектов. По оценкам специалистов Сбербанка, уменьшение времени строительства второй очереди ЖК «Солнечные часы» составило более полугода.

«Испугавшись удорожания проекта в связи с новой схемой работы, — рассказал Игорь Белокобыльский, — мы пересмотрели и оптимизировали все процессы. ЖК «Солнечные часы-2» введен в эксплуатацию за 11 месяцев. Сроки сдачи ЖК «Онега», я предполагаю, будут еще более сокращены. Необходимость платить проценты заставляет шевелиться быстрее, находить ресурсы.

В результате, думаю, что мы получим валовую прибыль, сопоставимую с той, которая была бы получена без использования проектного финансирования».

Новая модель финансирования жилищного строительства с использованием механизма эскроу-счетов направлена на защиту участников долевого строительства и заключается в том, что средства от продажи квартир в строящемся доме, в том числе ипотечные средства, поступают на специальные счета эскроу, к которым застройщик не имеет доступа. Эти счета раскрываются только после сдачи объекта в эксплуатацию. Все необходимое финансирование осуществляется за счет банковских средств, что обеспечивает непрерывность поступления денег и ускоряет сроки строительных работ.

«Финансирование со счетами эскроу — это механизм, который полностью исключает риски для людей потерять деньги и остаться без жилья в ситуации, если застройщик не сможет достроить дом.

В то же время банк полностью выделяет средства по сниженной, подчеркну, ставке застройщику для завершения строительного проекта (после сдачи объекта в эксплуатацию счета эскроу раскрываются и становятся доступны застройщику). Поэтому все в большом плюсе. Граждане защищены, а застройщик получает весь необходимый объем средств для завершения строительства», — отметила Татьяна Галкина.

«Стрижи» в районе карьера Мочище осуществляют комплексный проект редевелопмента территории. Еще несколько лет назад порядка 40% территории, годной к освоению в этом микрорайоне, представляли собой ветхий и аварийный жилой фонд. Первая очередь «Солнечных часов» построена на месте девяти ветхих домов, которые расселила компания «Стрижи». «Это первая стройка, которая была осуществлена в рамках нового законодательства по развитию застроенных территорий, — сообщил Игорь Белокобыльский. — Именно перед началом строительства первой очереди «Солнечных часов» «Стрижи» добились изменения в федеральном градостроительном законодательстве, которое позволило поэтапное развитие застроенных территорий. Эту сложную в финансовом смысле площадку мы смогли разбить на три очереди. И только благодаря этому и финансированию Сбербанка нам удалось сложный и непростой участок из старого, ветхого и аварийного жилья превратить в территорию современной застройки».

По словам Татьяны Галкиной, сегодня банк обсуждает с ГК «Стрижи» новые проекты.

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