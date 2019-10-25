Сбербанк продолжает работать в рамках программы «Молодая семья» и программы «Семейная ипотека». Сбербанк и один из застройщиков Новосибирска в целях поддержки молодых семей обсудили возможность ввести с начала октября 2019 года условия приобретения на первичном рынке жилья со ставкой в размере от 3,4%. Под эту программу попадают семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.

Ставка для этой категории с господдержкой стандартная — 5%, и она действует с текущего года на весь период кредитования. Однако Сбербанк совместно со своим партнером — компанией «Брусника. Сибакадемстрой» обсудили возможность снижения ставки на 1,6% на покупку жилья в новом объекте застройщика, таким образом, ставка для многодетных семей снизилась до 3,4%. Также стоит отметить, что партнеры обсудили возможность подключить к программе доступности жилья не только участников программы «Семейная ипотека», но и другие категории заемщиков Сбербанка и компании «Брусника. Сибакадемстрой».

Ввод в эксплуатацию первой очереди данного объекта ожидается в IV квартале 2021 года. В дальнейшем эту программу планируют расширить на другие строительные объекты компании «Брусника. Сибакадемстрой».

Такие низкие ставки стали возможны благодаря нескольким факторам. В первую очередь это наличие проектного финансирования, т. е. банк кредитует застройщика как корпоративного клиента. Помимо этого, немаловажную роль играет кредитование с использованием счетов эскроу. Эти счета позволяют обезопасить сделку между покупателем и продавцом жилья.

Фактически денежные средства аккумулируются на специальных счетах, доступ к котором застройщик сможет получить только после окончания строительства. Если застройщик не выполнит условия, прописанные в договоре, то эскроу-счета позволяют вернуть денежные средства покупателю. Также во внимание был принят прогноз по продажам данного застройщика, т. к. объект на улице Никитина действительно актуален на сегодняшний день. Благодаря соединениям всех этих условий и стало возможно серьезно снизить ипотечную ставку.

«Мы продолжаем работать над повышением доступности жилья. В последнее время наблюдается тенденция снижения ключевой ставки, это макроэкономический фактор, который в том числе лег в основу финансирования данного проекта и, соответственно, прогнозов по продажам, которые тоже закладываются банком в расчет по финансированию. Такие предложения на сегодняшний день позволяют внедрять механизм эскроу-счетов. Мы учитываем изменения ключевой ставки и корректируем свои позиции на рынке ипотечного кредитования в части ставок для клиентов — физических лиц», — говорит директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк Мария Ромчанова.

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