Сергей Меняйло выяснил, как в СФО власти контролируют ситуацию в строительстве

За 2019 год количество жилых долгостроев в Сибири изменилось в худшую сторону, сказал полпред президента в СФО Сергей Меняйло в ходе рабочего совещания по вопросам долевого строительства. Такая ситуация, по его мнению, связана с изменениями в законодательстве и слишком медленной работой на местах. В то же время директор АО «ДОМ.РФ» отметил, что в Сибири ситуация с долгостроями значительно лучше, чем в целом по стране.

Минус семь, плюс тридцать четыре

Всего в 2019 году, как уже писал «Континент Сибирь», в Сибири было «разморожено» и сдано семь долгостроев — четыре в Новосибирской области, два в Омской области и один в Томской. Еще 21 дом из проблемного списка планируется достроить до конца года. В то же время с начала года в округе появилось 34 новых проблемных объекта. «То есть у нас динамика идет, к сожалению, не в минус, а в плюс, — констатировал Сергей Меняйло. — Принятых мер недостаточно, ситуация кардинально не меняется Количество вводимых в эксплуатацию проблемных объектов по сравнению с 2015–2017 годами уменьшается».

За 2019 год в Новосибирской области прибавилось 13 проблемных домов, в Кемеровской и Томской областях — по шесть новых долгостроев. На 1 октября в реестре проблемных объектов, который действует с сентября этого года, числится 172 объекта в городах Сибири — всего на их строительство привлекались деньги 14,5 тыс. человек.

Всего, по оценке полпреда, с привлечением долевого участия в Сибири строится более 1,2 тыс. жилых домов.

По словам Сергея Меняйло, среди причин роста числа долгостроев есть как объективные (изменения в законодательстве, в том числе закон о проектном финансировании), так и субъективные, куда входит недобросовестная работа самих застройщиков и региональной власти. Полпред напомнил о поручении Владимира Путина исполнительной власти в регионах обеспечить решение проблем всех обманутых дольщиков.

Участвовавший в совещании по видеосвязи директор АО «ДОМ.РФ» Сергей Калинин, сравнивая ситуацию с долгостроями в Сибири и по России в целом, отметил, тем не менее, что в сибирских регионах картина значительно лучше среднего. Всего по СФО, по оценкам «ДОМ.РФ», в проблемном или предпроблемном состоянии находятся 244 дома и 160 застройщиков, а в целом в общегосударственном реестре числится около 3,2 тыс. объектов. В то же время, добавил он, региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства пока работает только в Красноярском крае, плюс на очереди Кемеровская и Новосибирская области. В остальных регионах соглашения еще не подписаны.

«Новомарусино» и ПТК-30 — «горячие точки» Новосибирска

Комментируя слова Сергея Калинина, губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил о том, что областной фонд уже создан и наполнен деньгами (как минимум 25% средств должен выплатить регион, остальное берет на себя федеральный фонд), однако решения о включении региона в федеральный список пока нет. И это создает проблемы для использования нынешних механизмов поддержки дольщиков. Всего регион выделил в фонд поддержки дольщиков 200 млн рублей, перечислив средства со статей финансирования других областных программ.

Самый сложный долгострой в Новосибирской области на сегодняшний день — «Новомарусино», жители которого устроили голодовку, требуя решить их проблемы. Жилой комплекс состоит из шести объектов разной степени готовности, где самые спорные вопросы вызывают те, чье строительство зашло дальше всех. «Мы договорились с арбитражным управляющим, — продолжает Андрей Травников. — Поможем из бюджета заказать экспертизу. Эксперты уже приступили к работе, не дожидаясь оплаты, уже есть первые выводы — и они, к сожалению, неутешительные».

По словам губернатора, самый большой дом в «Новомарусино», скорее всего, придется сносить — у него уже готов силовой каркас, но эксперты нашли многочисленные нарушения, не позволяющие закончить стройку. В то же время другие объекты, возможно, удастся закончить — либо через инвестиционный проект, либо с участием регионального фонда.

Еще одна болевая точка Новосибирска — объекты в ГК «ПТК-30», находящейся в процессе банкротства. На сегодняшний день, по словам заместителя мэра Новосибирска Алексея Кондратьева, по площадкам на улицах Дуси Ковальчук и на левом берегу Оби вопрос может решиться до конца года. «У нас заключен контракт с конкурсным управляющим, мы ведем работу в составе рабочей группы совместно с региональным минстроем», — сказал вице-мэр.

Отдельные проблемные объекты, такие как дома на улице Чукотской и проспекте Дзержинского, Андрей Травников поручил взять на особый контроль.

Самые проблемные дома достроим собственными силами

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в реестре проблемных объектов Алтайского края числится пять долгостроев, по четырем из которых долевикам выплатили денежное возмещение — полностью или частично. «Если пострадавшие не смогли получить больше 30% вложенных средств, они имеют право претендовать на дополнительные меры поддержки с нашей стороны», — добавил губернатор.

Пятый объект — 12-этажный дом на 75 квартир по улице Интернациональной — было решено не достраивать. Дом должны были сдать еще в 2015 году, но застройщик «УК Центр» заморозил стройку из-за нехватки финансирования и в итоге обанкротился. Сейчас продолжение стройки видится бесперспективным, и власти края приняли решение вернуть оставшимся дольщикам вложенные деньги. Всего на выплату компенсаций претендуют 15 человек, а ориентировочный срок выплат — II квартал 2020 года.

В то же время самый проблемный объект края, по оценке Виктора Томенко, все-таки будет достроен — дом в Новоалтайске по адресу: ул. Южсиба, 52а, который с 2016 года числится долгостроем, будет закончен в III квартале 2022 года. «Дольщики организовали жилищно-строительный кооператив. Ему будет передан в рамках процедуры банкротства недостроенный объект, и с помощью реализации 149 квартир, которые еще не проданы, а также путем предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов по нашему краевому законодательству, мы надеемся, что этот проект будет завершен в планируемый срок», — прокомментировал губернатор Алтайского края. Строительством объекта займется новоалтайское ООО «Горем-3».

Кузбассу мешают дешевые метры

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что в регионе имеют место проблемы с банковским финансированием по причине низкой рентабельности. «Мы проводили совместные совещания с банкирами — по их оценке, маржинальность проектов очень низкая при высоком риске, поэтому деньги дают очень неохотно», — констатировал губернатор.

Одной из главных причин этого глава Кузбасса назвал заниженную стоимость социального жилья, которая составляет на сегодняшний день 36,6 тыс. рублей за квадратный метр.

Среди проблемных объектов Кемерова особое место занимает многоэтажный дом на улице Гагарина, строительство которого было заморожен в 2016 году. Застройщик «Тибет СВ» начал строительство в 2012 году и должен был сдать объект в 2015-м, но работы затянулись, а осенью 2016 года вообще прекратились. Сейчас в отношении руководителя «Тибета» рассматривается уголовное дело по обвинению в растрате — по данным прокуратуры Кемеровской области, потерпевшими по делу признаны 181 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 367 млн рублей.

В итоге дом на 194 квартиры достраивают за счет благотворительных взносов кузбасских бизнесменов, сделанных в специально созданный фонд содействия жилищному строительству. Дом планируется сдать до конца года.

Всего, по словам Сергея Цивилева, в реестре проблемных домов числится семь объектов, возбуждено три уголовных дела. Еще один застройщик, работавший с домом в Осинниках, признан банкротом, дольщики, вложившие средства в строительство, получат возмещение.

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