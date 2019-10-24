В этом году отмечает 60-летний юбилей один из лидеров мировой оптики, единственное в России предприятие, освоившее серийный выпуск элементов, обеспечивающих высокое качество работы приборов ночного видения, — АО «Катод». Поздравляли юбиляра представители федеральных структур от администрации президента РФ до Совета Федерации РФ, государственной и муниципальной власти Новосибирской области, а также партнеры и потребители продукции из России, Белоруссии и Китая. Лучшие сотрудники «Катода» были отмечены грамотами и ценными подарками. Бессменный руководитель предприятия Владимир Локтионов подвел итоги за прошедшие пять лет и озвучил планы на будущее.

История «Катода» — это история развития наукоемкого бизнеса в России, который, несмотря на внутренние и внешние проблемы, все же достиг успеха и мирового признания. Очередной юбилей предприятия стал поводом оглянуться назад, чтобы еще раз вспомнить, из каких экономических глубин поднялся завод.

От конструкторского бюро до серийного производства

АО «Катод» выросло из опытно-конструкторского бюро (ОКБ) при Новосибирском заводе «Экран». Официальная дата регистрации ОКБ — 19 октября 1959 года. «У конструкторского бюро не было узкой специализации, — вспоминает первый директор, а ныне председатель совета директоров АО «Катод» Владимир Локтионов. — Тема электронно-оптических преобразователей была одним из многих исследовательских направлений. Наши разработки были востребованы в раз­лич­ных отраслях науки и промышленности: ядерной физике и оптике, космических исследованиях и спутниковых системах, медицине, радио­технике. В начале 90-х годов все рухнуло практически в одночасье. Не стало заказов, остановилось финансирование НИОКР — научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. От коллектива численностью почти 600 человек осталось всего 150. Мы стали искать направление, которое позволило бы коллективу поверить в себя и одновременно было бы перспективным».

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О том, каким застал «Катод» в перестроечные годы, рассказал «Континенту Сибирь» один из старейших работников предприятия Лев Семенович Фридман. Он пришел на «Катод» начальником группы по ремонту механических частей и оборудования. И до сих пор, несмотря на почтенный возраст — 73 года, продолжает здесь трудиться. «Устаревшие механизмы, слесари, за годы простоя потерявшие квалификацию, нехватка научных кадров — таким я увидел ОКБ в начале 90-х. Но руководство предприятия, в частности Владимир Ильич Локтионов, сумело найти правильный вектор развития. Они вкладывали деньги в новое оборудование, инвестировали в НИОКР, приглашали новых специалистов. И у нас все получилось. Предприятие стабильно работает, неплохие зарплаты, а главное — у нас очень интересная, творческая работа», — рассказал Лев Фридман.

В середине 90-х «Катод» на свой страх и риск стал участником уникального проекта Российской академии наук по исследованию темной материи, для которого предприятие разработало фотоэлектронные умножители (ФЭУ) диаметром 350 мм. Это не удалось сделать ни Hamamatsu, ни Philips. ФЭУ «Катода» обеспечили функционирование возможно единственной в своем роде нейтринной обсерватории.

Этот проект вдохновил катодовцев, помог поверить в себя и, пожалуй, предопределил выбор направления развития. «В ситуации полного отсутствия госфинансирования, рынков сбыта и кадрового голода мы решили сфокусироваться на том, что имело рыночный потенциал — серийном производстве электронно-оптических преобразователей (ЭОПов) нового поколения, — вспоминает исполнительный директор АО «Катод» Сергей Кесаев. — Информация о том, какие разработки существуют в этом направлении в мире, была практически засекречена. Мы только знали, что Россия отстает в сфере разработки ЭОПов от развитых стран лет на 25. По сути, наша армия в темноте была абсолютно беспомощна. Мы приступили к разработке ЭОПов (основного элемента приборов ночного видения) поколения 2+, учились на собственных ошибках, оттачивали технологию и производственные процессы. В итоге мы опередили наших зарубежных коллег на несколько лет».

В 1996 году Владимир Локтионов принимает решение наладить производство конеч­ной продук­ции — самих приборов ночного видения. ПНВ «Катода» стали меньше и легче, весили меньше килограмма. В первые годы предприятие выпускало 3–4 прибора в сутки, сегодня — 36. Серийное производство приборов ночного видения — очень сложный процесс, так как все производственные этапы создания электронно-оптических преобразователей проходят в глубоком вакууме. В то время никто не производил подобного оборудования, специалистам «Катода» пришлось самим его разработать и запатентовать уникальную для рынка технологию производства. И этот процесс не останавливался. В настоящее время практически 90% оборудования, необходимого для выпуска изделий, производится на самом «Катоде».

Сегодня АО «Катод» — единственное в России и третье в мире предприятие, обладающее технологией крупносерийного производства ЭОП третьего (новейшего) поколения — главного элемента в приборах ночного видения как гражданского, так и военного назначения. Благодаря ЭОП последнего поколения приборы ночного видения позволяют видеть практически в полной темноте.

Секрет успеха

«Успех наукоемкого производства зависит от вели­чины инвести­ций в научную составляю­щую. Мы даже в самые сложные времена старались вкладывать в НИОКР не менее 40% дохода», — подчеркнул Владимир Локтионов в беседе с «Континентом Сибирь».

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По словам генерального директора ООО «Катод» Сергея Мурашкина, научно-исследовательскую работу на предприятии сегодня ведут более 30 инженеров высокой квалификацией. Здесь работает порядка семи научных подразделений и лабораторий. Только за последние пять лет «Катод» провел более 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Они касались как улучшения параметров существующих приборов, так и создания совершенно новых изделий, которые раньше вообще не выпускались.

От юбилея к юбилею

Выступая на торжественном мероприятии в честь 60-летия компании, Владимир Локтионов рассказал об успехах «Катода» за последние пять лет. Предприятию есть чем гордиться. За эти годы объем продаж увеличился на 48%. Гособоронзаказ выполнялсяв полном объеме и установленный срок. Качество изделий завода отменное — ни одного возврата товара от потребителей. В бюджеты всех уровней катодовцы заплатили более 2 млрд рублей налогов.

Отдельно Владимир Локтионов остановился на инвестиционной составляющей бизнеса. Три года назад, в 2016 году, компания запустила новый производственный корпус общей площадью 6000 кв. м, из них 2000 кв. м — так называемые чистые помещения для лабораторных испытаний. Этот инвестиционный проект дал возможность увеличить мощности производства и повысить качество выпускаемой продукции. Производство ЭОП третьего поколения выросло на 40%.

За пять лет только в модернизацию производствен­ного оборудования предприятие вложило 250 млн рублей. Это позволило внедрить 17 новейших разработок и приступить к вводу нового изделия в серийное производство.

«Нас не сломили даже санкции, которым наше предприятие подверглось одним из первых в Сибири. Конечно, сложностей в работе добавилось, но мы находим ресурсы для работы и в этих условиях. А то, что американское правительство ввело санкции против новосибирской компании, только подчеркивает, что в нас видят сильного конкурента», — отметил Владимир Локтионов.

Вперед, в будущее

В планах у предприятия — создание продукции гражданс­кого назначения. Руководс­тво «Катода» предпола­гает, что в ближайшее время объем гособоронзаказа упадет ориенти­ровочно до 40%, выпадающие доходы необходимо будет восполнять.

«На базе современных технологий начинаем выпускать фотоэлектронные умножители, в которых нуждаются наши ученые.

Первые заказы уже поступили. Успешную апробацию в ЦЕРНе (Европейский центр ядерных исследований) прошли опытные образцы последнего поколения фотоэлектронных умножителей. Мы были включены в перечень поставщиков в случае возможных проектов в этом направлении. Это небольшие деньги. Но это вопрос престижа. Предприятий, обладающих компетенциями для такого производства, в мире не так много», — рассказал Сергей Мурашкин.

Работать с удовольствием

Своими успехами предприятие обязано прежде всего людям, которые здесь работают. «Квалифицированные кадры — основная составляющая успеха, — не устает повторять Владимир Локтионов. — Я благодарен всему коллективу за преданность нашему делу и рад видеть вокруг себя людей, которые работают с удовольствием».

Средняя заработная плата на заводе в течение пяти лет выросла на 30% и составляет сегодня 52 тысячи рублей. Это выше, чем средняя зарплата в Новосибирской области. За пять лет на предприятии было создано 103 новых рабочих места. Общая численность сотрудников увеличилась до 750 человек, средний возраст в коллективе — 45 лет.

«Предприятие уделяет большое внимание социальным вопросам. На заводе вот уже 15 лет работает медицинский пункт, где сотрудники могут пройти медицинское обследование. Традиционно компенсируется питание в столовой, также пережившей реконструкцию. Довольно много внимания уделяется спорту — «Катод» проводит как минимум четыре серьезных спартакиады среди работников. Особое отношение культивируется здесь к молодым специалистам и ветеранам труда. Для талантливой молодежи есть несколько программ поддержки: от выделения беспроцентной ссуды на приобретение жилья до оплаты арендованного жилья.

Пенсионеры, проработавшие на предприятии более 10 лет, получают от «Катода» надбавку к пенсии. И это еще не все социальные программы, которые существуют в компании», — рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор АО «Катод» Анатолий Еременко.

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Партнеры

Свой вклад в развитие «Катода» внесли тесные партнерские связи с ведущими вузами Томска и Новосибирс­ка, институтами РАН, в первую очередь с институтами физики полупроводников и неоргани­ческой химии. «Катод» сотрудничает с более 100 предприятиями, среди которых отдельно можно выделить компанию из Владикавказа «ВТЦ Баспик», Новосибирский приборостроительный завод, «Белорусское оптико-механическое объединение» и «Рособоронэкспорт».

Значимость АО «Катод» для обороноспособности страны и экономики Новосибирской области подчеркивал состав гостей, пришедших поздравить сотрудников предприятия с юбилеем. Слова признательности и поздравления в этот день звучали от представителей администрации президента РФ, Совета Федерации РФ, правительства Новосибирской области и Законодательного собрания региона, мэрии Новосибирска и Совета депутатов города.

Много теплых слов было сказано многолетними партнерами компании. Так, представитель АО «Рособоронэкспорт», подчеркнул, что благодаря таким предприятиям, как «Катод», Россия называется высокотехнологичной державой. «Сегодня мы совместно с «Катодом» выходим на производство не только финальных изделий, но и создание совместных производств за рубежом. Спасибо коллективу и Владимиру Ильичу Локтионову, который создал этот коллектив, и тем молодым сотрудникам, которые перенимают эстафету и будут нести звание высокотехнологичного предприятия и дальше», — отметил замначальника департамента оборонных технологий и космоса АО «Рособоронэкспорт» Станислав Андруковский.

АО «Катод» — наукоемкая промышленная компания-производитель электронной продукции с полным технологическим циклом, получившая в прошлом году звание «Лучший экспортер года Новосибирской области».

Есть на кого равняться

А заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка поздравляя коллектив «Катода» с юбилеем, отметил, что благодаря нашим производителямво всем мире знают, что есть такой регион в Сибири — Новосибирская область. «Хорошо, что новосибирскому бизнесу есть на кого равняться. «Катод» не только флагман в своей сфере. Он флагман всей наукоемкой промышленности, малого и среднего бизнеса в Новосибирской области», — подчеркнул Сергей Сёмка.

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