Что стало «яблоком раздора» между управленцами и резидентами новосибирского Биотехнопарка?

Как стало известно «Континенту Сибирь», генеральный директор Управляющей компании Биотехнопарка обратился в полицию с заявлением о самовольном подключении к электросетям компании, то есть фактически о хищении. В свою очередь группа резидентов индустриального парка решила пожаловаться на руководство Биотехнопарка региональной власти. В ситуации разбирался «Континент Сибирь».

В обращении (имеется в распоряжении редакции «Континента Сибирь»), направленном в отдел полиции № 1, расположенный в Кольцове, гендиректор Биотехнопарка Александр Иванов указывает на самовольное подключение четырех кабельных линий к электросетям УК. По мнению Александра Иванова, подключение мог осуществить один из резидентов площадки — ООО «Биоформа». Как пояснил «КС» Александр Иванов, энергетические мощности в Биотехнопарке предоставляются резидентам бесплатно, при условии технического обоснования. «Биоформа» ранее подала заявку на подключение к мощности объемом 4 МВт. «Вопрос рассматривался на совете директоров Биотехнопарка, на который представители компании «Биоформа» не пришли и не предоставили технического обоснования. Поэтому решение вопроса было отложено до момента получения обоснования», — рассказал Александр Иванов.

В разговоре с корреспондентом «КС» глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов (входит в состав совета директоров УК «Биотехнопарк») сравнил заявку на 4 МВт от «Биоформы» с энергетическими потребностями всего Кольцова. 30 сентября, по его информации, была также получена заявка на дополнительные мощности по временной схеме от еще одного резидента — 20 кВт попросил «СФМ Фарм». «Нормативный срок рассмотрения заявки — 30 дней, вопрос был решен за 11 дней. 11 октября мощности им были поданы, они ими пользуются», — подчеркнул Александр Зырянов.

Точно так же, по словам Александра Иванова, были выделены дополнительные мощности для компании «Ангиолайн» — в объеме 100 кВт.

Мощности сейчас подключены по временной схеме, в то время как резиденты настаивают на постоянной. «Еще в июле Управляющая компания Биотехнопарка закончила все работы, необходимые для подключения резидентов к электроэнергии по постоянной схеме: проложены кабельные линии как до Центральной распределительной подстанции (ЦРП), так и до границ участков резидентов. Кстати, за восемь предыдущих лет этого сделать почему-то не смогли. В данный момент проблема состоит в том, что муниципальное предприятие «Промтехэнерго» не готово запустить ЦРП. Свою часть обязательств оно может выполнить только в 2020 году», — пояснил Александр Зырянов. Он добавил, что глава Кольцова Николай Красников в курсе ситуации и «прилагает все усилия, чтобы ускорить процесс».

Учредитель компаний «Биоформа» и «СФМ Фарм» Андрей Бекарев в разговоре с корреспондентом «КС» исключил возможность самовольного подключения компании к энергетическим мощностям, однако давать официальный комментарий по ситуации не стал. Напомним, бизнесмен Андрей Бекарев считается идейным вдохновителем Биотехнопарка, возглавлял совет директоров, а его компания «СФМ Фарм» стала здесь первым «якорным» резидентом.

Проект расположенного в наукограде Кольцово Биотехнопарка был инициирован властями региона. Сейчас на его территории работают восемь резидентов, специализирующихся на разработке и выпуске изделий в сфере биотехнологий и смежных отраслях. В 2018 году аудиторы КСП сообщили о выявленных в ходе реализации проекта нарушениях. В октябре 2018 года часть задач по сопровождению Биотехнопарка было передана на аутсорсинг Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, а в июне 2019 года избран новый состав совета директоров. В августе 2019 года бывший глава парка Владимир Кожевников был задержан и отправлен в СИЗО по делу о взятке в особо крупном размере.

В свою очередь руководители трех компаний-резидентов Биотехнопарка — «Ангиолайн», «СФМ Фарм» и «Биоформа» — направили обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором заявили, что новое руководство УК «в одностороннем порядке меняет установленные ранее правила взаимодействия». В письме на имя главы региона указывается на проблемы с подключением резидентов к энергетическим мощностям и «дискриминационные условия» со стороны нового руководства УК. К примеру, в письме сказано, что УК предложила «СФМ Фарм» выкупить четыре трансформаторные подстанции стоимостью порядка 30 млн рублей и заявила о намерении перекрыть дорогу, идущую мимо промплощадки компании. По словам авторов письма, руководители Биотехнопарка предлагают им подключаться к электричеству, газу и воде за свой счет, в то время как, согласно резидентной политике парка, компаниям это должно предоставляться бесплатно. Обратившиеся считают, что новые руководители Биотехнопарка сознательно затягивают сроки рассмотрения заявок на предоставление дополнительных мощностей и точек присоединения, поскольку хотят «бросить тень на резидентов, ранее пришедших в проект».

«Никто ничего не пересматривает, условия для всех резидентов остаются прежними. Но хотелось бы отметить, что все резиденты, кроме «СФМ Фарм», построили принимающие подстанции за свой счет, эта компания пользуется подстанциями, построенными за счет облбюджета. При этом подстанции находятся на балансе УК, мы платим налоги за этот непрофильный актив. Поэтому считаем вполне разумным наше предложение «СФМ Фарм» подумать о выкупе этих подстанций в собственность», — подчеркнул Александр Зырянов. Что касается дороги, она также была построена за бюджетные средства, но ведет только к объекту «СФМ Фарм». По словам руководителя АИР, о перекрытии дороги речь никогда не велась, резиденту было предложено рассмотреть вопрос о совместном обслуживании этой дороги или о передаче ее в муниципалитет.

Александр Иванов рассказал, что с момента прихода в Биотехнопарк новой руководящей команды была приведена в порядок вся документация — техническая, кадровая, договорная.

Александр Зырянов добавил, что рядовым сотрудникам парка была повышена зарплата, которая к тому же раньше выплачивалась нерегулярно. Руководство Биотехнопарка, по его словам, теперь получает зарплату меньше своих предшественников. «География сотрудничества парка расширена. Порядка 40 новых компаний пользуются услугами Биотехнопарка. Среди них крупнейшая онкологическая клиника России — Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина. Сейчас получают развитие те подразделения, которые раньше были недостаточно загружены. Так клинико-диагностическая лаборатория Биотехнопарка теперь будет выполнять исследования для детских городских больниц, для крупных поликлиник Новосибирска — № 16 и № 22», — добавил Александр Зырянов.

«Письмо подписано тремя компаниями, аффилированными с бывшим руководством Биотехнопарка. Остальные пять компаний-резидентов о каких-либо сложностях не заявили», — подчеркнул глава УК Биотехнопарка Александр Иванов.

Он добавил, что у нового руководства площадки «есть конструктивное взаимодействие со всеми резидентами парка». «Мы готовы выслушать обоснованные претензии и решить их в максимально короткие сроки согласно действующему законодательству», — сказал Александр Иванов. Отсутствие проблем во взаимодействии с новым руководством парка подтвердил руководитель НПК «Био Системы» (Green Kitchen) Роман Букатин. «Сложностей нет и не было изначально. УК по всем нашим заявкам выделяет мощности, оказывает помощь в работе, поддерживая наш проект. Компания у нас не очень большая, площади у нас невелики — нам на выгодных условиях предоставили площади в аренду. Думаем дальше развивать там бизнес и выкупить участок земли для производственного цеха», — рассказал «КС» Роман Букатин. Партнеры Биотехнопарка также положительно оценивают сотрудничество. «Ребята профессионально подходят к делу.

Сотрудничество идет нормально. Единственное, мое личное мнение: такого рода проекты, как Биотехнопарк, не должны быть исключительно самоокупаемыми. Увеличение внутрихозяйственной деятельности не является парадигмой такого рода проектов, но, подчеркну, это лично мое мнение. В остальном же ребята там поставленные задачи стараются решать, подход у них правильный», — рассказал технический директор производственной фармацевтической компании «Обновление» Сергей Стахов.

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