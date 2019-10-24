В озеро Байкал могут попасть надшламовые воды с промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

После летних паводков в Иркутской области в озеро Байкал могут попасть надшламовые воды с промышленной площадки Байкальского целлюлозно-картонного комбината (БЦБК). Об этом сообщил в четверг в госдуме на парламентских слушаниях «О ходе реализации поручений президента РФ по сохранению озера Байкал» председатель законодательного собрания региона Сергей Сокол.

«Этим летом в Иркутской области прошли сильные дожди, было масштабное наводнение, стихия коснулась и Байкальска. В южной части Прибайкалья вышли из берегов малые реки. В результате проливных дождей карты БЦБК оказались залиты водой и переполнены. В них скопилось почти 1,5 млн тонн надшламовых вод. Сама промплощадка БЦБК представляет серьезную угрозу для экосистемы Байкала», – прокомментировал Сергей Сокол.

По словам председателя, здание комбината БЦБК считается недействующим с 2013 года. Его сооружения подвергаются разрушению, а купол загрязненных подземных вод, оцениваемый в 38 метров, продолжает оставаться источником загрязнения прибрежной зоны Байкала. «Всего в 500 метрах от Байкала в аварийных накопителях очистных находятся порядка 200 тонн жидкости, содержащей очень опасное вещество — черный щелок. Объем жидкости в аварийных накопителях ограничен, на сегодня он достиг критического уровня», – сказал председатель заксобрания.

Сергей Сокол утверждает, что на ликвидацию отдохов комбината минприроды РФ в 2017-2018 годах выделило бюджету Иркутской области 1,3 млрд рублей, из которых к 2019 году реализовано только 193,7 млн рублей. А также дополнил, что задача по рекультивации отходов БЦБК не только не выполнена, но и нет реальных предпосылок для ее решения в ближайшей перспективе.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат – промышленное предприятие, расположенное в городе Байкальске Слюдянского района Иркутской области, на юге восточного берега озера Байкал. Осенью 1966 года комбинат был введён в эксплуатацию, а 25 декабря 2013 года прекратил свою работу.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.