Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области внесли изменения в областную программу устойчивого развития сельских территорий, одобрили сохранение доплат заслуженным работникам сельского хозяйства и введение штрафов за нарушения в лесозаготовке.

22 октября на заседании комитета Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям депутаты одобрили изменения в программу «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области». Внесение изменений обусловлено приведением объема финансирования в соответствие с законом об областном бюджете Новосибирской области, а также корректировкой плановых значений целевых индикаторов программы. В частности, были учтены новые списки льготников, нуждающихся в улучшении жилищных условий на селе, а также необходимость в масштабной газификации сельских территорий.

Так, изменения, принятые в программу, позволят увеличить прокладку трубопровода в селах Ордынского района с 53 км до 68,7 км в 2019 году. Ввод жилья для граждан, проживающих в сельской местности и получающих господдержку, будет увеличен в 2019 году на 1,3 тыс. кв. метров и составит 34,5 тыс. кв. метров. В число получателей жилья войдут нуждающиеся молодые семьи.

В ходе заседания комитета депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу правительства региона выделить дополнительные областные средства Баганскому и Карасукскому районам. Накануне руководители районов сообщили Андрею Травникову о необходимости приобретения тяжелой сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и проведении мероприятий по борьбе с лейкозом животных. На все это в рамках государственной программы районам области планируется выделить 500 млн рублей.

Кроме того, депутаты поддержали проект закона по борьбе с нелегальным оборотом древесины. Будущий закон должен усилить государственный надзор за деятельностью пунктов приема и отгрузки лесоматериалов на территории Новосибирской области. Теперь от предпринимателей обязательно будут требовать сопроводительные документы на перевозку древесины и сертификаты, подтверждающие легальность происхождения материалов.

«Суть закона — установить контроль над оборотом леса в регионе. А именно — усилить надзор в пунктах приема древесины на лесозаготовительных предприятиях, в том числе со стороны министерства лесного хозяйства. Есть оценки, что в соседних регионах принятие подобных мер позволило значительно улучшить ситуацию в отрасли, например, в Иркутской области вступление в силу закона позволило снизить число нарушений в лесозаготовке на 40%», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма.

Помимо Иркутской области, закон, регулирующий работу лесозаготовительных предприятий, уже действует в Томской области и Красноярском крае. В Новосибирской области законопроект, по словам Олега Подоймы, еще предполагает обсуждения. При этом принципиальная поддержка со стороны депутатов этой законодательной инициативы уже есть.

Если законопроект будет принят, то за нарушение организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Новосибирской области штраф для должностного лица составит 45–50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 150 тыс. рублей. За повторные нарушения предусмотрены повышенные штрафы.

Депутаты Законодательного собрания, участвовавшие в заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, поддержали также поправки в федеральный закон «О страховых пенсиях». Согласно внесенным в закон изменениям, сельские пенсионеры, получающие фиксированную доплату к пенсиям, сохранят ее при переезде из сельской местности в город.

До сих пор на доплату в 25% могли рассчитывать только те, кто не менее 30 лет проработал в сельском хозяйстве и продолжал проживать в сельской местности.

«В существующем федеральном законе планируется убрать привязку «проживание на сельской территории». Этим мы реализуем принцип социальной справедливости и поддерживаем жителей, которые проработали на селе долгое время. Теперь они смогут сохранить прибавку к пенсии, даже уехав из села в город за лучшими условиями жизни», — уточнил Олег Подойма.

Согласно официальным данным, число потенциальных получателей указанной надбавки к пенсии на сегодняшний день составляет 1 206 680 человек. При этом 364 699 граждан такой надбавки лишены из-за требований закона. На обеспечение всех положенных выплат, независимо от места жительства пенсионеров, из федерального бюджета будут дополнительно направляться порядка 5,8 млрд рублей в год.

Во время пресс-подхода по итогам заседания Олег Подойма напомнил о том, что в 2020 году Новосибирская область получит дополнительно 1 млрд 300 млн рублей по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Это значительная сумма для региона, которая позволит сдвинуть с мертвой точки многие проекты на селе, уверен председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям ЗС Новосибирской области. При этом изменится сама модель входа в программу поддержки сельских территорий.

«Теперь большое значение в перераспределении средств будут иметь инициативы на местах — со стороны граждан, руководителей районов и муниципальных образований, а также депутатского корпуса, — отметил Олег Подойма. — Федеральные и областные деньги будут вкладывать в первую очередь в развитие эффективных производств, а не просто равномерно «распределять по гектарам». Какие районы и хозяйства области проявят больше инициативы, те больше поддержки и получат».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.