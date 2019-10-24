Жители Новосибирска блокировали своими телами и автомобилями подъезд на территорию месторождения «Кучино».

По сообщению общественной организации «Гражданский патруль», по улице Клубная 4/3 в Новосибирске (Ленинский район) люди выстроили живой щит, не давая технике проехать на территорию будущего карьера. По словам местной жительницы, участницы акции Анастасии Сергеевой, люди защищают свои дома.

Месторождение «Кучино» разведано в Ленинском районе Новосибирска в 1999 году. Граница будущего карьера, который начнут рыть для разработки этого месторождения, находится в 20 метрах от жилой зоны. Собственник карьера уже свозит необходимую технику. Подразумевается, что добытые оттуда песчано-гравийные смеси, поступят в качестве сырья строительным организациям города и области.

В письме говорится, что в протест участие примут более тысячи человек. По словам девушки, снимающей видео с места событий (ссылка на него была прикреплена в сообщении), работники, пригнавшие спецмашины, утверждают, что приехали прокладывать кабель.«Приходтся свое место обитания закрывать своими телами, машинами», — прокомментировала участница протеста.

Проживающие в непосредственной близости с карьером люди, ранее проводили акции протеста и добились отсрочки работ до мая 2020 года. По их мнению, меры приняли в связи с выборами мэра Новосибирска.

Официальное разрешение на строительство жилых домов в указанном районе дала мэрия города. Если работы по добыче песчано-гравийных смесей все-таки начнется, под воздействие попадут около пятисот домовладений, единственная дорога в школу и болото с редкими видами птиц и животных.

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