Новосибирским недостроям пропишут правила ликвидации

До конца ноября власти Новосибирской области планируют разработать и представить парламентариям документ, регламентирующий ситуацию с объектами незавершенного строительства в регионе. По данным аудиторов, на начало года в области было около 700 таких объектов.

Об итогах проверки незавершенных строек, ведущихся с использованием бюджетных средств, на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области рассказал аудитор региональной КСП Валерий Алехин. По данным контролирующего органа, на 1 января текущего года в регионе не завершено строительство 671 объекта государственной и муниципальной собственности. 40 объектов из них числится на балансе бюджетных и автономных учреждений.

Общая сметная стоимость всех незавершенных объектов составляет более 111 млрд рублей. Объем средств, необходимых для завершения строительства, составляет 87,5 млрд рублей. 62% незавершенных объектов приходятся на сферу ЖКХ, 14% — на сферу жилищного строительства, 13% — на объекты транспортной инфраструктуры, 9% — на здравоохранение. В ходе инспекции выяснилось, что в составе объектов незавершенного строительства находятся 30 объектов, работы на которых приостановлены более чем на 6 месяцев. При этом, по словам аудитора, с нарушением Градостроительного кодекса РФ заказчик не обеспечил их консервацию, что «способствует разрушению и расхищению конструкций».

Валерий Алехин добавил, что при губернаторе была создана профильная межведомственная комиссия, которая провела в 2018 году пять заседаний. Были рассмотрены планы по списанию и сносу ряда объектов, однако сроки конкретных действий не определены.

«Деятельность органов государственной власти и муниципальных образований Новосибирской области по объектам незавершенного строительства раскоординирована», — констатировал аудитор.

Депутаты отреагировали на отчет КСП с тревогой. Ситуация с недостроями в регионе, по мнению народных избранников, близка к критичной. «Сегодня стоит перинатальный центр, стоят другие здания, которые возведены под крышу, но оказались не востребованы потому, что уже по СНиПам не проходят. Чем мы вообще занимаемся? Ледовый дворец в Кольцово стал стоить в два раза больше сметы, и так и стоит недостроенный. Есть объекты, которые начали строить еще в 1986 году. Это просто ни в какие ворота не лезет», — возмутился заместитель председателя комитета Сергей Титков. Отдельное беспокойство парламентария вызвал результат инспекции гидротехнических сооружений в Новосибирской области. Как пояснил Сергей Титков, контрольно-счетная палата отметила отсутствие оформленных прав собственности на ряд таких объектов, как берегозащита Новосибирского водохранилища, восстановление водозащитных дамб на реке Омь в Куйбышеве, строительство систем водоснабжения села Каменка, береговые работы на реке Каргат в селе Набережное и ряд других.

«Я прекрасно знаю, как в Куйбышеве строятся и содержатся эти дамбы. Если, не дай бог, у нас произойдет то, что произошло в Красноярске, у нас будет больше беды», — сказал Сергей Титков.

Валерий Алехин уточнил, что заказчиками по этим объектам выступало «Управление капитального строительства». «Объекты никому не переданы. Балансодержатель не определен, я не знаю, кто за эти объекты несет ответственность», — пояснил аудитор.

Ответ представителя КСП не устроил депутата. «Когда случится беда, поверьте мне, прокуратура всех найдет. Кто строил, кто обслуживает, кто несет ответственность. Посмотрите, что у нас происходит в пойме реки Обь, мы куда-то залезли уже чуть ли не в створ реки. А если что-то случится? Мы все видели, как затопило первые этажи жилых домов в Хабаровске», — заявил Сергей Титков.

В итоге депутаты согласились с выводом контрольно-счетного органа о необходимости обращения к властям региона с требованием как можно скорее разобраться с опасной проблемой. «Комитет обратил особое внимание на гидротехнические сооружения, которые сегодня не нашли хозяина, не введены в эксплуатацию, соответственно, там вряд ли ведется их содержание. Нужно, чтобы этими объектами областные власти занялись в первую очередь», — сказал председатель транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Федор Николаев.

Парламентарий назвал три основных задачи, определенных КСП и поддержанных членами профильного комитета. Первая — необходимо определить, какие объекты незавершенного строительства уже не подходят по эксплуатационным характеристикам, и которые нужно списать. «По информации, которую правительство области дало Контрольно-счетной палате, до 29 ноября такой документ должен быть принят», — сказал Федор Николаев. Кроме того, по словам Федора Николаева, нужно определить структуру, которая станет «единым окном» для решений по недостроям. Планируется, что это будет департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. Также, по мнению депутата, нужно определить порядок капитальных вложений в строительство крупных объектов, руководствуясь программными документами, к примеру, Стратегией развития Новосибирской области. «Это делается для того, чтобы строительство подобных объектов не было условным «единоличным решением», и в будущем позволило бы свести количество ненужных региону объектов к минимуму», — сказал Федор Николаев.

Напомним, в июле текущего года Счетная палата РФ обнародовала данные о количестве недостроев, в возведении которых участвовали бюджетные средства, в регионах СФО. Больше всего долгостроев на бюджетные деньги в Омской области.

Здесь насчитывается 974 объекта незавершенного строительства на сумму 26,3 млрд рублей. Новосибирская область занимает в списке второе место. Как сообщалось на официальном сайте Счетной палаты РФ, ведомство готовит официальное письмо на имя президента России, в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.