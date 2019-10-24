Перед масштабной избирательной кампанией в Новосибирской области во главе регионального отделения ЕР может встать губернатор Андрей Травников. Не исключено, что к исполнению обязанностей партийного лидера на территории он приступит в ближайшие дни.

По информации «Континента Сибирь», в Москве обсуждается вероятность ротации первых лиц партийного отделения «Единая Россия» в Новосибирской области. Сегодня пройдет заседание президиума генерального совета ЕР. Собеседники редакции в руководстве новосибирской ЕР подтверждают, что кадровое решение может быть принято уже сегодня. Напомним, что Андрей Травников состоит в генсовете партии.

На сегодняшний день нет партийных отделений, во главе которых стоят губернаторы. О возможности сценария, согласно которому это изменится перед выборами в Госдуму-2021 «Ведомости» писали 15 октября. Сегодня со ссылкой на собственные источники, близкие к Кремлю, о вероятности партийных кадровых перемен в нескольких регионах сообщил РБК. В перечне потенциальных партруководителей, помимо Андрея Травникова, фигурируют главы Ставропольского края, Самарской, Брянской, Нижегородской областей, Приморского края, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Якутии. Также «Ведомости» называли в числе возможных будущих секретарей местных отделений ЕР глав Мурманской области, Забайкальского края, Башкирии, Кировской области и Калмыкии.

С января этого года региональное отделение ЕР в Новосибирской области возглавляет первый вице-спикер Законодательного собрания Андрей Панфёров. 8 ноября пройдет региональная конференция ЕР, не исключено, что на ней новым секретарем регионального политсовета партии новосибирские единороссы выберут губернатора Андрея Травникова.

В следующем году в Новосибирской области пройдут выборы в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска. Главой избирательного штаба единороссов стал председатель Заксобрания Андрей Шимкив. Уполномоченным координатором от генсовета партии — депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов.

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