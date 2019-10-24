Арбитражный суд Новосибирской области огласил решение о прекращении производства по делу о банкротстве завода «Лиотех».

Суд постановил утвердить мировое соглашение между заводом ООО «Энергетические решения» (до 2015 года — ООО «Лиотех») и его кредиторами, сообщили в пресс-службе компании.

Завод «Лиотех», единственный в России промышленный производитель литий-ионных аккумуляторов, был создан в 2011 году года как совместное предприятие Роснано и китайской Thunder Sky Group. Летом 2014 года из-за низкого спроса на аккумуляторы предприятие приостановило производство. В 2016 году ООО «Энергетические решения» признан банкротом. Сейчас завод находится под конкурсным управлением. Общая сумма задолженности составляет около 10 млрд рублей.

В конце августа на собрании кредиторов было принято решение о заключении мирового соглашения между предприятием и кредиторами. Основными из них являются сама компания Роснано через ряд структур (9,1 млрд рублей), ФНС (153,4 млн рублей) и правительство Новосибирской области (около 500 млн рублей).

Напомним, что в мае 2018 года глава Роснано Анатолий Чубайс рассказал, что компания отказалась от банкротства завода, а выручка предприятия по итогам 2018 года может составить 1 млрд рублей. В госкорпорации рассчитывали на заказы города и области. Речь шла о покупке троллейбусов с удлинённым ходом.

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