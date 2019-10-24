Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск конкурсного управляющего банкротящегося ООО «Старт Плюс» («Петер Дуссман – Восток»), потребовавшего привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей компании.

Компания «Старт Плюс» была признана банкротом по иску «Сибирской лифтовой компании» в январе 2016 года. Общая сумма требований, предъявленная кредиторами, превысила 73,5 млн рублей. Конкурсный управляющий Артем Кильчик потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей компании, возглавлявших ее в разные периоды времени – Виктора Максимова, Александра Шахворостова и занимающую сегодня должность гендиректора «ПД-Восток» Ольгу Каримову. По мнению управляющего, Ольга Каримова создала новую управляющую компанию, в управление которой перевела жилой фонд, находившийся на балансе компании – должника, и дебиторскую задолженность. Кроме того, Ольга Каримова, по данным управляющего, не обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО и скрыла документы компании. Артем Кильчик в заявлении отметил, что все это «существенно усугубило финансовое положение должника».

Поскольку часть требований кредиторов сейчас погашена, управляющий потребовал взыскать с экс-руководителей должника более 56,8 млн рублей. Суд удовлетворил требование частично, постановив взыскать сумму с Ольги Каримовой и Александра Шахворостова. Виктор Максимов был освобожден от ответственности, поскольку руководил компанией всего месяц и «не принимал какие-либо решения». Не исключено, что отвечать по иску придется лишь Ольге Каримовой: в ходе процесса выяснилось, что о том, где сейчас находится Александр Шахворостов, не знают даже его родители.

Напомним, ООО «Петер Дуссман – Восток» («Старт Плюс») в 2004 году в Новосибирске создал немецкий концерн Dussmann Stiftung & Co. KGaA через свое российское представительство. Компания позиционировала себя, как крупный игрок новосибирского рынка ЖКХ, взяв под управление около 100 домов в Советском районе. Летом 2014 немецкие инвесторы заявили о сворачивании новосибирского проекта, дома перешли на баланс ООО «ПД-Восток», которое учредил совладелец АО «Катрен» Юрий Каримов. По данным веб-сайта «МинЖКХ», сейчас в управлении «ПД-Восток» находится 83 дома в Советском районе Новосибирска.

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