Омские предприниматели в провинции Ляонин подписали ряд соглашений о сотрудничестве с 20 китайскими компаниями.

Завершился второй этап Российско-Китайского бизнес-инкубатора (РКМБИ-2019) с участием омских предпринимателей. РКМБИ – Российско-Китайский молодёжный бизнес-инкубатор — это уникальная акселерационная программа, разработанная Российским Союзом Молодежи и Всекитайской Федерацией Молодежи с целью вывода российских бизнес проектов на китайский рынок и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику.

Второй блок программы проходил в Китае. По его окончанию в Инкоу (провинции Ляонин) омские предприниматели подписали ряд соглашений о сотрудничестве с двумя десятками китайских компаний. Инкоу на северо-востоке является центром экономики, финансов, торговли, водного транспорта, религии и культуры. Он известен как «Центр восточной торговли» и «Внешний Шанхай».

Делегация пробыла в Китае 10 дней, в течение которых участники РКМБИ-2019 познакомилась с особенностями ведения бизнеса за рубежом, масштабными промышленными производствами, а также крупнейшими торговыми дистрибьюторами и бизнес-инкубаторами Шэньяна.

«Я подписал соглашение с крупной торговой компанией по продаже фруктов. В перспективе надеюсь на плодотворное сотрудничество и экспорт своей продукции – фруктовых снеков «ВкусНата» в Китай», – рассказал Алексей Кубрин, участник бизнес-инкубатора.

Также гости посетили офис крупной строительной компании «Чэнши» резидента Чжао Цзяньпина, уникальный Императорский дворец, а также выставку российской промышленной техники в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в Северо-восточном университете города Шэньян.

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