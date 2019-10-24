С начала отопительного сезона в Новосибирске на теплосетях устранено свыше 400 повреждений.

Об этом на брифинге сообщили представители Сибирской генерирующей компании (СГК). В ходе встречи обсуждались вопросы состояния теплосетей в новом отопительном сезоне.

По словам заместителя главного инженера по режимам новосибирской СГК Романа Корниенко, уровень повреждаемости коммуникаций вырос. «С учетом того, что городские власти начали отопительный сезон на 6 дней позже, можно сказать, что повреждаемость немного возросла», – прокомментировал заместитель. Также добавил, что за прошлую неделю ликвидированы 80 повреждений. «Все возникающие дефекты устраняем и подаем людям тепло», – отметил Роман Корниенко.

По сообщению пресс-службы СГК, на предстоящий сезон компания прогнозирует стабильность ситуации, беря за основу итоги летних гидравлических испытаний. Однако некоторые объекты требуют регулировки внутридомового оборудования. Эта проблема устраняется совместными усилиями управляющей компании и НТСК.

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