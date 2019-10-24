11:02
Единороссы сменили партийного секретаря в Новосибирском районе
10:34
Мэр Новосибирска призвал рассуждать о перспективах метро без эмоций
10:22
269 миллионов рублей пойдут на расселение ветхого жилья в Новосибирской области
18:25
В Новосибирске долгострои по проспекту Дзержинского и улице Чукотской взяты на особый контроль
17:36
Ушел из жизни депутат законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Вандакуров
17:32
Новосибирская область потеряла на долгостроях 307 миллионов рублей
16:24
Асфальт вместо щебня: дорогу до Зюзи закатали в рамках нацпроекта БКД 2.0
15:41
Жители Коченёво попросили губернатора Новосибирской области отремонтировать в поселке 11 дорог
14:35
На левом берегу в Новосибирске откроется еще одна кофейня известной сети
14:07
Иркутская область представит в Китае международный товарный знак региона
13:13
500 млн рублей помогут завершить строительство волейбольного центра в Новосибирске
12:18
Новосибирск – Хорватия: строительство, наука и братские отношения
11:01
Долгострой в «Новомарусино» проверят власти Новосибирской области
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Генеральный директор и владелец Сибирского офиса компании «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления
Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год
Основательница новосибирской сети пекарен «Дело в хлебе»
© 2016 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.