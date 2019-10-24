Правительство Новосибирской области продолжает переговоры о федеральном финансировании станции метро «Спортивная». Средства зарезервированы в региональном бюджете.

Вчера, 24 октября, на сессии новосибирские депутаты подняли вопрос о ситуации со строительством станции метро «Спортивная». Напомним, власти заявляли, что она откроется к 2022 году, перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею в Новосибирске. В октябре стало известно об отсутствии федерального финансирования на метропроект.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова, федерального финансирования на сегодняшний день нет. В областном бюджете на 2019 год заложены лимиты в объеме 385 млн рублей. В 2020-2021 потребуется еще 2,6 млрд рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии отметил, что на этот год деньги есть. «Люди комментируют без знания сути вопроса. Ведутся работы, строительство начато. Существуют рамочные договоренности, но пока подтверждений о поддержке государственного бюджета нет. Ведутся переговоры. Эмоциональные комментарии не помогают в решении проблемы, а помешать могут. Я заинтересован в строительстве станции. Губернатор работает в этом направлении», — подчеркнул Анатолий Локоть.

На сессии Совета депутатов Новосибирска были приняты поправки в городской бюджет 2019 года, среди которых на подготовку к строительству станции метро «Спортивная» предусмотрено 25 млн рублей.

Ранее вопрос о проблемах строительства метро в регионах на парламентской десятиминутке подняла депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя. «Я имею все основания с этой трибуны уличить заместителя министра в некомпетентности. Потому что в Новосибирске ни одной копейки не выделяется из бюджета на метро. Метрополитен сам ремонтирует и рельсы, и вагоны», — заявила Вера Ганзя и предложила создать в Госдуме инициативную группу от регионов, которые рассчитывают на строительство метро.

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