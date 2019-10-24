Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставит Новосибирской области более 269 млн рублей для расселения граждан из ветхого аварийного жилья.

Фонд содействия реформированию ЖКХ – это государственная корпорация, которая оказывает субъектам РФ финансовую поддержку на проекты по созданию безопасных и благоприятных условий проживания в регионах. Планируется, что средства из фонда поступят в 2020 году.

«В начале октября правление фонда одобрило заявку региона на предоставление финансовой поддержки программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до первого января 2017 года. Согласно заявке, область получит из средств фонда 269,67 млн рублей», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

По словам министра, расселение жителей области из ветхого аварийного жилья проводится по региональной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда». Сам нацпроект состоит из четырех федеральных: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Его действие рассчитано до 2024 года, а общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

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