Минстрой региона взял под особый контроль завершение строительства многоквартирных домов в Новосибирске по проспекту Дзержинского и улице Чукотской.

23 октября Андрей Травников провел личный прием граждан, в ходе которого встретился с дольщиками, а также отдал ряд соответствующих поручений по поводу указанных объектов.

Глава региона рассказал о начале работы Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, деятельность которого направлена на завершение строительства домов, возводящихся с привлечением денежных средств граждан.

Губернатор обозначил задачи и отдал соответствующие поручения министерству строительства области по достройке в Новосибирске объектов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской. Это решение вопросов с вводом объектов, подключением их к системе отопления и монтажа лифтового оборудования, порядка оплаты и др. Исполнение всех поручений взято министерством строительства на жесткий контроль.

Напомним, что в настоящее время в общем перечне «проблемных объектов» Новосибирской области числится 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырех проблемных объектов. В числе наиболее значимых мер – господдержка участников долевого строительства – с 2015 года в реестр на получение субсидии включено 1189 человек. Сумма субсидий составила более 231 млн рублей, в том числе в 2019 году включено 11 человек, сумма субсидий – более 2 млн 153 млн рублей.

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